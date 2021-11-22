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三鶯線工安意外 泰國政府將補償傷亡泰籍移工

中央社 / 曼谷22日專電

捷運三鶯線工地20日發生灌漿事故釀3死2傷，其中死亡和受傷分別有一名泰國移工。泰國勞動部長蘇查特（SuchartChomklin）表示，將會提供補償給這2名工人或家屬。

曼谷郵報（Bangkok post）報導，死亡的泰國籍工人是49歲、來自是剎吉府（Si Sa Ket）的查卡林（Chakkarin Puangkate）；受傷工人是來自猜也奔府（Chaiyaphum）的諾朋（Noppol Nachomtien）。

蘇查特表示，勞動部將會提供補償給查卡林和諾朋，他已指示勞動部派在台北的官員協助諾朋，並通知查卡林和諾朋的家屬關於補償的權益。

新北市捷運三鶯線橋墩工程20日中午在三峽區佳興路、佳福路口工區，進行橋墩柱頭頂版的混凝土澆置作業時，疑似因範本爆裂，施工人員墜落地面，造成工人3死2傷，其中1名死亡的工人和1名受傷工人來自泰國。

泰國 勞動部

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