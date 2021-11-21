捷運三鶯線施工疏失3死2傷 新北市府重罰廠商84萬

新北市捷運三鶯線昨日發生工安意外，造成3死2傷。新北市捷運局今日表示，市府將依契約處罰施工廠商榮工工程股份有限公司安全衛生費用罰款84萬元，待釐清肇因與責任歸屬後，會再依契約內容檢討是否要加重處罰。

捷運三鶯線統包工程三峽區佳興路佳福路口工區昨日在進行橋墩柱頭頂版混凝土澆置作業收尾階段時，發生模板爆裂情形，造成工安意外，市府立即要求施工單位勒令停工並配合調查，後續須確保施工安全無虞後才可復工。

新北捷運局表示，市府及施工廠商已針對傷亡之家屬初步慰問並致贈慰問金，也會提供後續相關協助。捷運三鶯線事發工區非屬工程要徑，沒有趕工因素，該灌漿作業區均依規範設置扶手護欄，工作人員也都依規定穿戴反光背心及安全帽，不須背負安全帶。關於施工廠商施工不慎部分致災，將追究其責任。

新北捷運局指出，將要求施工廠商及其專任工程人員對三鶯線全線工區所有施工項目執行安衛檢點，尤其是在有崩塌之虞的工項(如地下開挖支撐，模板支撐，鷹架，各項施工架等)加強檢視，並責請監造單位進行複查作業、檢視支撐材料新舊良窳，待檢查安全無虞後，才可重新進場施作工程。

新北市捷運局表示，此次工區發生職業災害，是施工廠商的施工疏失造成人員傷亡，市府將依契約處施工廠商榮工工程股份有限公司安全衛生費用罰款84萬餘元，事故原因及責任歸屬釐清後，會依相關契約規定，檢討是再否加重處罰。