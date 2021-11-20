新北捷運三鶯線施工意外3死2傷 蔡總統表達關心

新北市捷運三鶯線橋墩工程今天中午發生灌漿坍塌意外，工人3死2傷。交通部長王國材傍晚到工地關心表示，蔡總統與行政院長蘇貞昌指示協助地方善後，也對死傷者表達遺憾與慰問。

新北市府捷運工程局長李政安在工地意外現場表示，捷運三鶯線今天在三峽區佳興路、佳福路口工區，進行橋墩柱頭頂版的混凝土澆置作業時，疑似因範本爆裂，施工人員因而墜落地面。

捷運局說，其中鄭姓、林姓2名台籍、及1名泰籍勞工加卡琳（譯音）死亡，1名吳姓台籍及1名泰籍勞工諾朋（譯音）受傷。事故發生後，新北市府消防局據報，立即派遣救護人員到場將傷者送醫。

交通部長王國材下午4時40分許到達意外現場關心，李政安向他報告，整個橋面的板模工程，已做好相關支撐，且橋面的左右兩側，一邊已經完工沒有問題，另一側卻為何會崩塌，是否因各種因素導致，後續會請專業技師調查事故原因。

王國材接受聯訪時表示，新北過去的工程品質和工安風險管理做的很好，蔡總統、行政院長蘇貞昌關心這件意外，也知悉新北市府正在處理。本來他們在另外一個行程，總統與蘇貞昌特別指示他前來瞭解，與協助地方政府。

王國材表示，工地管理包括範本的建置、標準作業程序、監工，與工地現場執行的安全衛生，都要注意。新北捷運三鶯線預計民國112年底要完工，他指示交通部鐵道局參與市府施工團隊討論，確定工安意外原因並確實改善，才能進行後續工程。

監造的中興工程顧問公司經理林冠成回應王國材與接受中央社記者訪問時表示，施工過程都有監造按圖施工。今天發生意外的是捷運三鶯線距離編號LB03車站的第32根橋墩工程，橋墩基樁深入地面約18至20公尺。

林冠成說，中午意外發生時，包含灌漿混凝土司機，共11人在工地，其中，10人在橋面板模灌漿作業收尾時突然發生坍塌意外，其中，有4人從約15公尺高的橋面墜落地面，另1名工人垂掛在一半高度的板模，後來出動吊車救下來。

新北捷運局表示，施工場所已勒令停工，經確實查驗安全無虞才會復工，將對施工廠商及監造單位依契約及相關規定究責，現場災害無擴大之虞，已封鎖加強警示圈圍，並配合後續調查。

新北地檢署發布聲明表示，三峽捷運工程重大工安事故，已成立緊急應變小組協助外勤死亡相驗。檢方會由營繕工程組的檢察事務官隨時待命，並會同警察、勞檢單位，謹慎儘速蒐證釐清事發原因。

由於現場封鎖，傍晚有一輛不知情的榮工工程公司的工程車欲進入工地現場被勸離。新北捷運局說，已派員至各醫院協助家屬醫療與善後、慰問。

工程由榮工工程公司統包施工，副董事長曾國基在現場接受中央社記者訪問表示，會積極撫卹死者，慰問傷者，並尊重第三方公正單位的調查。

新北市長侯友宜、副市長劉和然、副秘書長朱惕之也都到場瞭解搶救進度，並要求工地盡快釐清相關問題與追究責任，施工安全要嚴正面對，不容許絲毫差錯。