兒童權利公約第二次國家報告發布記者會

圖／衛生福利部社會及家庭署提供

衛生福利部（下稱衛福部）於今(19)日上午假財團法人張榮發基金會國際會議中心舉辦《聯合國兒童權利公約》（下稱CRC）第二次國家報告發布記者會，由行政院兒少福利與權益推動小組召集人林萬億政委擔任發布人，並由該小組執行秘書衛福部李麗芬次長說明政府近5年來逐步落實《CRC》的具體措施及精進方向，預計明(111)年舉辦國際審查會議，展現我國自主承諾實踐國際社會保障兒童人權的決心。這次記者會特別邀請十多位中央兒少代表共同參與，蒞臨現場的貴賓包括國家人權委員會葉大華委員、行政院及衛福部兒少福利與權益推動小組委員，以及各部會代表，一起見證國家推動《CRC》的努力與成果。

林萬億召集人表示，《CRC施行法》自103年11月20日國際兒童人權日當天施行以來，政府積極建立國家報告制度。105年發布CRC首次國家報告，106年邀請5位國際審查委員（下稱委員）來臺，委員肯認我國自主承諾踐行《CRC》，並設置行政院兒少福利與權益推動小組，集結所有政府部門力量，共同促進兒少權益的發展。過去5年，各部會已針對國際委員提出的結論性意見制定後續行動計畫，為保障兒少權益，推動多項修法工作及改善措施。

李麗芬次長強調，政府部門在第二次國家報告撰寫過程中，除積極呈現這5年的努力與執行成果，也不斷與兒少代表及公民團體對話，總共舉行8場徵詢會議，並透過網路蒐集各方意見。從這份國家報告中，可看出我國兒少人口雖受少子女化影響逐年減少，但政府投注在兒少的預算卻逐年成長，由106年3,809億元提升至109年4,354億元，足見我國對兒少的重視。

李麗芬次長進一步說明國家報告的重點成果，首先，為實踐兒少為權利主體的核心價值，政府成立中央兒少代表團，共有60位來自各地方政府的兒少代表，參與諸多與兒少相關的公共事務平台為兒少發聲。其次，在《CRC》認為家庭是最適兒童成長環境的基礎上，政府整合跨部會資源推動少子女化對策計畫，全力支持父母照顧子女，今年更推出「0-6歲國家一起養」政策，擴增公共化及準公共化托育資源，加碼育兒津貼及托育補助，減輕家長負擔。再者，修正《兒少福利與權益保障法》及推動「強化社會安全網計畫」，保護兒少免受暴力侵害；對於遭受父母虐待的兒少，依其需求提供適當的替代性照顧，保障兒少安全。另為因應《CRC》維護兒少司法人權的特別保護措施，於108年6月大幅修正《少年事件處理法》，讓觸法兒童回歸教育及社政體系；同時建置曝險少年行政輔導先行機制，翻轉虞犯印記；並增訂多元處遇措施協助司法少年復歸社會。國家報告詳細內容，衛福部今日將同步於《CRC》資訊網上架，以供社會大眾閱覽。

衛福部最後表示，為使民眾更加認識《CRC》，今年特別攜手兒少代表共同規劃一系列多元宣導活動，包括「CRC小學堂」由兒少挑戰民眾的趣味問答，以及由李麗芬次長引領兒少代表暢談「CRC大小事」，相關影音及更多活動資訊詳見衛福部社家署臉書網站。