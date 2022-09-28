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林心如、徐若瑄最愛吃什麼？第二屆「500盤」9月30日名單揭曉

欣傳媒／ 欣傳媒

青年質感媒體《500輯》，去年首度舉辦第一屆500盤活動，以「第一份台灣人觀點的美食評鑑」獲得全台民眾的重視，2022年第二屆500盤再度登場，集結台灣跨界50位評審，其中25位為新加入評審行列，將於9月30日公布得盤名單、11大特別獎，再度呈現2022年台灣餐桌的新風貌。

第二屆500盤2022年得盤名單、特別獎名單，將於9月30日正式揭曉。圖片／500輯提供

去年首屆500盤名單正式公布，全台共有293間餐廳入選，全台獲獎餐廳到場的頒獎典禮、重量名人齊聚的慶祝晚宴，從舉辦當日開始持續重擊大眾。

有別於國際美食評鑑，屬於台灣的第一屆500盤得盤名單遍布全台各地、選擇充滿新意的餐廳及菜色名單。在這個資訊分眾越來越明顯的時代，美食是不分年齡族群和社經地位的集體追求。

第二屆50位評審名單公布！創造最高話題度

第二屆500盤2022年的50位評審名單。圖片／500輯提供

立基在首屆舉辦的成功上，第二屆「500盤2022」除了延續首屆活動的核心精神─「台灣餐桌風景再發現」，也持續賦予活動更多新意。評審組成廣邀50位不同專業背景的名人，包含名廚與美食家、企業界、藝文產業界、娛樂產業界等多元領域。

今年有25位是全新加入的評審，如中租企業總裁辜仲立、國巨集團前總裁陳木元、富邦文教基金會執行董事陳藹玲、富邦藝術基金會執行長翁美慧、亞洲最佳女主廚陳嵐舒、導演蔡明亮；藝人林心如、劉若英、徐若瑄、陶晶瑩、楊祐寧以及新生代樂團指標告五人等。

他們將與去年即參與推薦的國巨集團董事長陳泰銘、台灣大哥大總經理林之晨、PChome董事長詹宏志、世界名廚江振誠、作家蔣勳及蔡康永等人共同分享過去一年讓他們念念不忘的十道菜。

今年得獎名單也出現大洗牌的狀況，更有外帶、外送美食入榜，完全呈現台灣在經歷疫情之後的餐桌風景。

創造台灣人的專屬美食評鑑陳泰銘：500盤是找出台灣的味道　用在地人看美食的角度

2021年500盤單道得盤最多的菜色：包括金蓬萊的蓬萊排骨酥、晶華軒的西施泡飯、Sinasera 24的旗魚三重奏與喜相逢的皮蛋豆腐。圖片／500輯提供

500盤今年的新評審幾乎是收到邀約便一口答應，國巨集團總裁陳泰銘對於500盤，如此詮釋：「500盤是找出台灣本地的味道，用的是在地人看美食的角度，希望能帶動整個餐飲文化。」

亞洲最佳女主廚陳嵐舒認為：「傳統美食評鑑只會揭露某個評選標準下的最終結果，但500盤很重要的精神，是每位評審都能夠說明支持這道菜的理由，讓大眾有機會透過評審的角度去理解這一道菜、這家餐廳、這位主廚，這是很棒的一件事。」

父母經營餐廳的藝人楊祐寧更表示：「如果米其林是奧斯卡，那500盤就是金球獎。500盤在餐飲上有更敏銳的覺察，帶領我們接觸更多元豐富的美食。」

500盤的評選標準如同去年，沒有任何菜系或價位的限制，如此的創新在今年同樣得到深具參考價值的結果。

11大特別獎公布

訂於9月30日舉辦的第二屆頒獎典禮，除再度頒發給得獎餐廳共計500個由台灣品牌精心打造的獎盤外，現場也將同時揭曉「注目新秀獎」、「創新概念獎」、「點食成金獎」、「落地生根獎」、「經典台味獎」、「台味再進化獎」、「台灣食材獎」、「老店傳承獎」、「500Young特別獎」、「500Young領路人獎」、「將來銀行經典獎」等11項評審團特別獎。

Editor/Sasa

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/206970

名廚 米其林 江振誠

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