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500趴直播／最後一天現場直擊！台南最夯糯夫米糕隊伍人山人海

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
右圖兩張為4日現場人潮場景。圖／糯夫米糕提供、500趴採訪團隊攝影
右圖兩張為4日現場人潮場景。圖／糯夫米糕提供、500趴採訪團隊攝影

全台最盛大質感潮流戶外派對「500趴」2021規模升級重磅回歸，連續兩天人潮破8萬，昨（4日）第二天一早就吸引爆滿人龍排隊搶買RAW團隊美食。今（5日）除了各攤位正常出攤，台南人氣小吃「糯夫米糕」亦已抵達台北，讓饕客免南下就能吃到招牌麻油米糕，音樂方面則有金曲新人壞特？te、告五人及盧廣仲等壓軸演出，現在立即跟著500趴直播，直擊現場最新人潮盛況、獨家美食及期待悅耳表演吧！

#500趴2021 #bettermebetterlife #最具質感潮流的戶外派對

時間：

12月3日周五17～22點

12月4日周六11～21點

12月5日周日11～18點

地點：台北101水舞廣場＆信義路廣場 #所有餐點皆採外帶制
主辦單位｜ 500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司
共同協辦｜ PChome 24h購物
合作夥伴｜ 中國信託銀行
贊助單位｜ SUBARU速霸陸、 7-ELEVEN把愛找回來、 Coopers啤酒、 Panasonic 、PChomeX 家好選物、巴部農天然鹼性礦泉水、yoxi

官方網站(延伸閱讀) https://topic.udn.com/event/2021_500party

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北101

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