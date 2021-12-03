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500趴直播／第一手500趴帶逛直擊，必逛亮點攤位、藝人表演攻略絕不錯過

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／500趴官網
圖／500趴官網

全台最盛大的質感潮流戶外派對「500趴」2021再度登場！即日起至12月5日，於台北101水舞廣場、信義路廣場開趴，一連三天共20組最強歌手輪番上陣，還有星級飯店、世界冠軍、人氣美食、微醺時光等現場齊聚，邀大眾一同參與500趴盛典。現在就跟著500趴第一手帶逛直播，絕不錯過最強必逛亮點攤位、藝人表演教戰攻略！

#500趴2021 #bettermebetterlife #最具質感潮流的戶外派對

時間：

12月3日周五17～22點

12月4日周六11～21點

12月5日周日11～18點

地點：台北101水舞廣場＆信義路廣場 #所有餐點皆採外帶制
主辦單位｜ 500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司
共同協辦｜ PChome 24h購物
合作夥伴｜ 中國信託銀行
贊助單位｜ SUBARU速霸陸、 7-ELEVEN把愛找回來、 Coopers啤酒、 Panasonic 、PChoomeX 家好選物、巴部農天然鹼性礦泉水、yoxi

官方網站(延伸閱讀) https://topic.udn.com/event/2021_500party

台北101 派對

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