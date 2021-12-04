500趴直播／RAW二度出攤人潮擠爆！獨家星級美食直擊
年度最質感潮流戶外派對「500趴」由「500輯」主辦，第二屆盛事於昨（3）晚正式開跑，第二日活動拉長時段從早上11點起至晚間21點不間斷，精彩程度值得期待。今年現場齊聚星級飯店、各國特色美食、人氣餐飲等，今（4日）起更有二度獨家出攤的星級美味「RAW」，趕快跟著直播一起直擊現場人潮盛況吧！
#500趴2021 #bettermebetterlife #最具質感潮流的戶外派對
時間：
12月3日周五17～22點
12月4日周六11～21點
12月5日周日11～18點
地點：台北101水舞廣場＆信義路廣場 #所有餐點皆採外帶制主辦單位｜ 500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司共同協辦｜ PChome 24h購物合作夥伴｜ 中國信託銀行贊助單位｜ SUBARU速霸陸、 7-ELEVEN把愛找回來、 Coopers啤酒、 Panasonic 、PChoomeX 家好選物、巴部農天然鹼性礦泉水、yoxi官方網站(延伸閱讀) https://topic.udn.com/event/2021_500party
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