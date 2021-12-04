500趴直播／RAW二度出攤人潮擠爆！獨家星級美食直擊

全台最盛大的質感潮流戶外派對「500趴」2021再度登場！即日起至12月5日，於台北101水舞廣場、信義路廣場開趴，一連三天共20組最強歌手輪番上陣，還有星級飯店、世界冠軍、人氣美食、微醺時光等現場齊

2021-12-03 15:59