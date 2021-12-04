快訊

南韓單日暴增5352例確診 染疫、重症和病歿數均飆新高

河馬首度被發現染疫！比利時動物園驗出陽性 已隔離管理

500趴直播／RAW二度出攤人潮擠爆！獨家星級美食直擊

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導

年度最質感潮流戶外派對「500趴」由「500輯」主辦，第二屆盛事於昨（3）晚正式開跑，第二日活動拉長時段從早上11點起至晚間21點不間斷，精彩程度值得期待。今年現場齊聚星級飯店、各國特色美食、人氣餐飲等，今（4日）起更有二度獨家出攤的星級美味「RAW」，趕快跟著直播一起直擊現場人潮盛況吧！

圖／500趴主視覺、王聰賢攝影
圖／500趴主視覺、王聰賢攝影

#500趴2021 #bettermebetterlife #最具質感潮流的戶外派對

時間：

12月3日周五17～22點

12月4日周六11～21點

12月5日周日11～18點

地點：台北101水舞廣場＆信義路廣場 #所有餐點皆採外帶制
主辦單位｜ 500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司
共同協辦｜ PChome 24h購物
合作夥伴｜ 中國信託銀行
贊助單位｜ SUBARU速霸陸、 7-ELEVEN把愛找回來、 Coopers啤酒、 Panasonic 、PChoomeX 家好選物、巴部農天然鹼性礦泉水、yoxi

官方網站(延伸閱讀) https://topic.udn.com/event/2021_500party

台北101 派對

相關新聞

500趴直播／RAW二度出攤人潮擠爆！獨家星級美食直擊

年度最質感潮流戶外派對「500趴」由「500輯」主辦，第二屆盛事於昨（3）晚正式開跑，第二日活動拉長時段從早上11點起至晚間21點不間斷，精彩程度值得期待。今年現場齊聚星級飯店、各國特色美食、人氣餐飲

500趴2021／500趴3萬人朝聖 4冠軍攤位搶手

鎖定質感族群的青年讀本《500輯》，今年延續首屆500趴「世代混搭，質感重擊」關鍵基因，以「Better Me, Bet...

500趴2021／2.5萬人擠爆500趴！PChome出攤人龍力抗低溫 茄子蛋週六熱力登場

由聯合報旗下青年讀物《500輯》主辦的全台最大質感市集「500趴2021」，今年再度於台北101水舞廣場、信義廣場強勢回...

500趴直播／第一手500趴帶逛直擊，必逛亮點攤位、藝人表演攻略絕不錯過

全台最盛大的質感潮流戶外派對「500趴」2021再度登場！即日起至12月5日，於台北101水舞廣場、信義路廣場開趴，一連三天共20組最強歌手輪番上陣，還有星級飯店、世界冠軍、人氣美食、微醺時光等現場齊

500趴2021／PChome 24h購物給力製造所 萬元禮闖關抽

全台最具質感潮流青年戶外派對「500趴2021」昨日再度於台北101水舞廣場、信義廣場登場。全台最強、最速電商PChom...

500趴2021／四大冠軍職人 帶來多款500趴獨享限量商品

由質感媒體《500輯》舉辦的年度盛事「500趴」，今年延續首屆500趴「世代混搭，質感重擊」關鍵基因，以「Better ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。