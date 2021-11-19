受中國禁止出境數年 美籍華人拜習會前成功返美

(德國之聲中文網) 一名美國政府官員獨家向路透社透露，一位多年來被禁止離開中國的美籍華人已返回美國，而他是在美國總統拜登與中國國家主席習近平會晤前幾個小時才獲釋的。

在這位名叫丹尼爾・徐 (Daniel Hsu) 的美國公民獲釋返美之際，美國也將七名在美被定罪的中國公民驅逐出境。這七人中，有一名被中國政府通緝的人面臨欺詐指控。不過，一位美國政府官員否認這些人是兩國條件交換的一部分。

這位匿名的美國官員證實，丹尼爾・徐從未在中國被定罪，但被中國政府禁止出境超過四年。中國當局在上周末允許他離開中國，並於本周一 (11月15日) 晚間抵達美國，當時拜登與習近平正在舉行3個半小時的視頻會議。

丹尼爾只是被中國限制出境的其中一位美國公民。路透社在報導中指出，美國政府稱中國以「強制禁止出境」的方式非法關押美國公民，但確切人數不詳。出境禁令是導致美中關系惡化的許多爭端之一。美中關系近期陷入多年來的最低點。美國政府今年警告公民需審慎考慮是否去中國旅行，因美方稱中國可以利用出境禁令「作為對外國政府的談判籌碼」。

美國移民和海關執法局（ICE）表示，美國政府已將在美被定罪的中國公民遣返回中國，當中包括因欺詐和拍攝國防設施而被定罪的人，以及試圖擅自闖入美國前總統特朗普私人莊園的中國女子。路透社指出，他們的遣返標志著美國官員為改善中美關系而采取的「初步措施」。

匿名的美國官員表示，歡迎丹尼爾・徐返回美國，但也再次否認七名遭遣返的中國人是條件交換的一部分。他告訴路透社：「我們不是這樣看待他們的。這些行動是中國在扭轉一開始就不應該發生的事情。」

他也表示，目前仍有許多美國人在中國被禁止出境和任意拘留，而美國也將確保他們獲釋。此外，美國還會繼續向中國施加壓力，使其接受更多的遣返航班。截至目前為止，路透社暫無法聯系到丹尼爾・徐。

丹尼爾・徐去年曾接受美聯社，當時他表示，自2017年以來，他便被中國當局扣為人質，他認為此舉是為了引誘他的父親回到中國面對幾十年前的挪用公款指控。但中國當局對丹尼爾・徐的案件一直保持沉默。中國駐華盛頓大使館沒有立即針對丹尼爾・徐獲釋或中國公民遭驅逐出境的事件發表評論。

美否認遣返中國公民為交換條件

美國移民局在一份聲明中告訴路透社，逃到美國的中國銀行廣東開平支行前行長許國俊於2001年逃往美國，他曾因涉嫌貪汙而被中國通緝，而他是被美國驅逐出境的其中一位中國公民。

其他被遣送回中國的人包括張玉婧和盧靜，她們都試圖在2019年進入美國前總統特朗普的私人莊園；王宇浩 (音譯) 和張傑倫 (音譯)，則因拍攝美國佛羅裡達州的國防設施而分別被判處10個月和12個月的刑期；最後兩名被遣返的中國公民孫勇 (音譯) 和唐俊良 (音譯)，則曾因金融犯罪遭判刑。

一位了解驅逐行動的消息人士告訴路透社，美國政府內部廣泛認可了這一行動，因為他們認為此舉會被解讀成是拜習會之前一個表達善意的方式。不過他也說，仍有一些美國官員擔心太過明顯地將交換條件與拜習會掛鉤，可能鼓勵中國政府未來對美國公民使用更多出境禁令。

類似事件也發生9月，在華為首席財務官孟晚舟從加拿大返回中國數天後，一對自2018年以來遭中國禁止出境的美國姐弟，便獲得了中國政府的釋放。

當時白宮表示，孟晚舟返回中國和在那不久後獲釋的兩名加拿大人並非所謂的人質交換。中國外交部近日稱中國銀行廣東開平支行前行長許國俊被遣返回中國為「重大成果」。

美國國土安全部說，目前有超過4萬名中國公民受到美國的最終驅逐令，不過中國拒絕配合他們的遣返相關作業。美國國土安全部一位發言人向路透社表示，該部門希望與中國就遣返問題進行合作，但他也指出，該部去年因中國官員拒絕合作而對其實施簽證制裁。

該官員表示，對中國官員實施簽證制裁主要是因為「中國政府繼續藐視其國際義務和不尊重美國法律」，而國土安全部將繼續在必要時尋求進一步的反制措施。

(路透社丶華爾街日報)

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