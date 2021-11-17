拜習會落幕 美國家安全顧問：美中將尋求討論戰略穩定

美國總統拜登和中國國家主席習近平舉行線上峰會後，國際輿論十分關注會談的細節。美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）稱，兩位領導人同意「將尋求開始推進關於戰略穩定的討論」，他指的是美國對中國核武器和導彈數量增加的擔憂。

蘇利文在布魯金斯學會的一次線上研討會稱，「拜登總統確實向習近平主席提出了進行一系列戰略穩定對話的必要性…這些對話需要在雙方領導人的指導下，由獲得授權的高階團隊牽頭進行，涵蓋安全、技術和外交等領域。」他說：「你會在多個層面上看到接觸加強，以確保競爭有護欄，這樣它就不會偏離方向，演變為衝突。」

華盛頓一再呼籲中國加入美俄的裁軍對話，共同簽署一份新的軍備控制條約。北京則稱，美俄兩國的軍備規模遠大於中國，並表示願意在「平等和相互尊重的基礎上」進行雙邊戰略安全對話。

蘇利文沒有透露有關戰略穩定的討論可能採取何種形式，他表示，這將與美俄之間的裁軍對話有所不同。「兩位領導人討論了這一議題，現在應該考慮怎樣以最具建設性的方式推進這一對話。」

「台灣的決定」

拜登和習近平本周的視訊通話，是今年一月拜登上任以來兩人最深入的一次交流。路透社報導稱，在這次長達3個半小時的通話似乎並沒有讓兩位領導人之間的分歧縮小。美國曾設想為矛盾重重的美中關係注入穩定因素，摩擦點之一是華盛頓認為，北京實施攻擊性的對台灣政策。

被問道在台灣問題上是否有所進展，拜登周二在新罕布什爾州對媒體表示，「我們清楚地表明，會支持台灣關係法」、「需要做出決定的是台灣，不是美國」， 拜登補充說，「我們不鼓勵獨立」。習近平則告訴拜登，如果台灣在尋求獨立方向有超越北京紅線的舉動，中國將採取「果斷措施」。

蘇利文透露，習近平和拜登討論了一系列全球經濟議題，包括美中如何合作保障世界能源供給，以及讓價格波動不至於危及全球經濟復蘇。此外拜登在人權問題上繼續向習近平施加壓力，而習近平則警告稱，在台灣問題上中國會對挑釁行為做出反應。

美國政府一名資深官員在領導人通話後的一次媒體吹風會上表示，美國的目標並不是緩和緊張關係，而實際結果更不一定如此，總之沒有可圈可點的突破。

在拜習通話結束數小時後，中國官媒和美國國務院證實，中美將放寬對來自對方國家記者的簽證限制。《中國日報》報導稱，在線上峰會之前，雙方已經就記者簽證等問題達成了共識，將相互保障現任常駐記者在遵守防疫規定前提下可以正常往返對方國家。

美國國務院一名發言人也證實，中方承諾允許境內的美國記者自由離境和返回，美國也計劃給予中國記者類似的待遇。

（路透社）

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