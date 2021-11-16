「拜登不支持台獨」上熱搜 專家：美留模糊空間

美國總統拜登與中國國家主席習近平在北京時間16日結束了將近4個小時的視頻會談，如之前各種跡象表明，這次會談並無重大突破。拜習雙方在許多爭議話題上仍舊老調重彈，就外界關注的台灣議題，也再次重申了彼此的立場。

不過，在會議結束的第一時間，「拜登重申不支持台獨」一詞迅速登上百度、微博的熱搜榜上。新華社報道，拜登表示：「我願明確重申，美方不尋求改變中國的體制，不尋求通過強化同盟關系反對中國，無意同中國發生沖突。美國政府致力於奉行長期一貫的一個中國政策，不支持『台獨』，希望台海地區保持和平穩定。」

然而，根據美國白宮釋出的官方聲明，拜登在提及台灣問題時表示：「美國仍然致力於在《台灣關系法》、三個聯合公報和六項保證的指導下實行『一個中國』政策，且美國強烈反對片面改變現狀或破壞台灣海峽和平與穩定的舉措。」雙方對拜登有關台灣的言論，似乎有不同的解讀與重點。

對此，澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛對德國之聲表示：「中國對拜登有關台灣的言論進行創造性的重新解讀，是為了滿足中國國內的受眾。」

宋文笛認為，拜登的言論留下了剛好足夠的模糊空間，讓習近平得以做創造性的詮釋。而雙方此番交流的重點是確保美國和中國將保持其溝通渠道暢通、維持對彼此的基本信任水平。

「這次領導人級別的峰會正是為了表明這一基線水平的意向和善意。拜登除了將台灣問題與中國的其他國內問題，如新疆、香港和其他人權問題區分開來以外，還在一個中國政策方面留下了足夠的模糊性。」宋文笛舉例，拜登所使用的詞彙是「一個中國政策」，而非採用更直接的版本，即「我們的一個中國政策」。

他說：「把『我們的』給去除掉的舉動，可以被看作是給習近平在中國國內來操作的一種方式。實際上，美國並沒有做出任何讓步。」但在給予中方空間的同時，拜登也在談到三個公報和六個保證之前先提及《台灣關系法》，宋文笛認為，這是為了讓台灣和其他盟友高興。

「競爭」為中美關係主旋律

宋文笛表示，台灣應以謹慎樂觀的態度看待這次峰會的結果。這次峰會中傳出的主要信息，就是「競爭」一詞將是支配中美關系的主題。

「只要這是主旋律，就沒有必要對偶爾出現的中美合作跡象作出過度反應或驚慌失措，」他說。

宋文笛認為，台灣應該明白，對中國和美國來說，有台灣站在自己一邊，對他們來說更有價值。「拋棄台灣有可能意味著失去台灣的結盟，這對美國和中國都是如此。所以台灣政府不應該對美國放棄台灣的風險反應過度，也不要對潛在的中國軍事活動反應過度。」

此外，儘管中美雙方都在峰會上重申自己的觀點，並無太多突破性的討論，宋文笛認為這次峰會主要目的就是「重新建立對話」、設置護欄，以確保在雙方競爭時，不會升級為災難性事件。

他表示：「（美國國務卿）布林肯在中國政策中有三個籃子：競爭合作和爭論。我的論點是，這三者並不相互排斥。為了競爭，你需要確保無論你得到什麼合作，都會按照你的條件發生。你要證明誰是優勢方，當你能做到這一點時，也就是布林肯談到的從實力的角度接近中國，你可以在雙方之間達成共識，即我們是按照誰的條件進行合作的。然後，你可以進行有利的、成功的競爭。」

宋文笛說，當美國和中國之間出現競爭的跡象時，不要驚慌失措。因為美中合作的重點不是美國對中國的屈服，而是美國試圖培養更好的條件，以便他們能夠更有效地與中國競爭。

「每當我們看到美國和中國走進了一點，並不意味著美國很快就會出賣台灣。今天的峰會重點是競爭，拜登說了，習近平也聽到了，」他說。

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