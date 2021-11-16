「老友」相見 拜：期待建立護欄 習：需增溝通合作

拜登總統與中國國家主席習近平於美東時間15日晚透過視訊會晤，在雙方尋求緩和緊張局勢之際，過去十個月只通過電話的兩人禮貌開場，透過電視螢幕揮手致意；拜登稱中國是「世界主要領袖」，兩國有責任「確保競爭不會轉成衝突」；習近平稱拜登是老朋友，兩國應合作共贏，他願與拜登「形成共識，積極行動，引領中美關係積極向前發展。」

拜登在白宮羅斯福廳(Roosevelt Room)與習近平這場視訊會面，約在晚7時46分開始；拜登與美方出席線上會晤的官員圍坐在羅斯福廳長桌，廳內有兩個電視屏幕，播放習近平那邊的情況，兩人開場即向對方揮手致意。

拜登先開場：兩國領導人有責任確保不會衝突

拜登率先開場。 美聯社

拜登率先開場，提到兩人過去這些年來，有很多時間彼此交談，「也許我該以更正式的方式開場，即便我倆從未那麼正式(地會談)。」

拜登說，很高興兩人能找到時間見面，他期待與習近平開展坦誠直率的討論，兩國領導人也有責任，確保兩國競爭不會轉向衝突，「不管有意或無意，就該是簡單、直接的競爭。」

「我們需要建立一些合理的護欄(guardrails)，以便我們能清楚、真誠的應對分歧，並攜手就共同利益合作。」拜登說，尤其在氣候變化這類關鍵國際議題上的合作，不是誰幫誰的忙或彼此幫忙，而是「世界領袖國家的責任所在，中國是主要世界領袖，美國也一樣。」

「美中關係於我而言，不僅影響我們兩國，也影響世界。」拜登說，「我們對這個世界以及我們的人民都負有責任，這也是為何我們認為，所有國家應該按照同一規則行事，也是為何美國總會堅持我們以及盟友夥伴的利益和價值。」

他說，當晚會晤的探討議程包括人權、經濟、確保自由公平的印太地區，並稱兩人一直以來都和對方真誠、坦率交流；因此，「不會帶著對方在想什麼的疑問離開」很重要，也是兩國關係的要素。

習近平：非常高興再見到老朋友 中美應合作共贏

中國國家主席習近平同美國總統拜登視頻會晤。新華社

拜登致詞結束後，習近平用中文致詞；他身後是典型的中國屏風布景，右手邊放著一個茶杯，左手邊是一個咖啡杯。

「即便這比不上面對面會晤，但非常高興再見到老朋友。」習近平說，中美現階段均處於關鍵發展階段，人類的「地球村」也面臨諸多挑戰，中美作為世界上兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，應加強溝通和合作，「既辦好我們各自國內的事，又承擔起應盡的國際責任，共同推進人類和平與發展的崇高事業；這是中美兩國和世界各國人民的共同願景，也是中美兩國領導人的共同使命。」

習近平說，推動中美各自發展，維護和平穩定的國際環境，包括有效應對氣候變遷與新冠肺炎疫情在內的全球性挑戰，都需要一個健康穩定的中美關係；中美應相互尊重、和平共處、合作共贏，「我願同總統先生一道，形成共識，積極行動，引領中美關係積極向前發展，這是造福兩國人民的需要，也是國際社會的期待。」

此次會晤的中方與會官員包括中共中央辦公廳主任丁薛祥、國務院副總理劉鶴、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、外交部長王毅，以及外交部副部長謝鋒。

美方與會官員包括國務卿布林肯(Antony Blinken)、財政部長葉倫(Janet Yellen)、國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)、白宮國安會印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell)、國安會中國與台灣事務資深主任羅森柏格(Laura Rosenberger)，以及國安會中國事務主任席恩(Jon Czin)。