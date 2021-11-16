拜習會登場 習近平：推動美中關係朝積極方向發展

美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平16日上午預計將舉行至少3個小時的視訊會議已經開始。

BBC報導，視訊會議開始後，雙方首先概述兩國需討論的領域，拜登提到人權和印度太平洋地區的議題，他說，「也許應該用更正式的方式開始，雖然我們從未那麼正式會談」。習近平則表示，很高興見到老朋友，中國「準備好推動美中關係朝著積極方向向前發展」，並強調「兩國相互尊重很重要」。

美國高級官員14日曾向記者透露，拜登將強調保持「溝通渠道暢通的必要性」，因為兩國在台灣未來、南海軍事化和網路安全等議題上存在分歧，不過拜登團隊一直對打算與習近平提出哪些議題保持謹慎。

據悉，拜登預計在此次視訊會議解決幾個分歧點，包括中國侵犯人權、美國承諾保衛台灣、中國支持其國有產業以及有關網路技術的政策。

自就任總統以來，拜登曾2次與習近平通話，但尚未親自會面。政府官員表示「虛擬會議旨在讓雙方放心，避免誤解和溝通不暢導致意外衝突」。拜登也一再表示「即使美國與北京展開激烈競爭，並繼續在幾個議題上與中國對抗，但仍應避免與中國進行積極的軍事接觸」。