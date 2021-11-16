能否有效管理衝突？專訪：台灣是拜習會最大分歧點

庫普乾 (Charles Kaupchan)是美國對外關系委員會的高級研究員，也是喬治敦大學教授。在奧巴馬和克林頓政府期間，他曾擔任國家安全委員會的成員。他為德國之聲分析本次拜習會的重點。

德國之聲：拜登和習近平會面的原因？

庫普乾：我認為，首先，美中在台灣和其他一系列問題上惡化的關系下，這是一次在一個非常困難的情況下所做出的努力，雙方先找出一個立基點。

德國之聲：可以預期的進展？

庫普乾：他們可能會嘗試在氣候、軍備控制、大流行病等方面建立一個更加積極主動、具有前瞻性的議程，但我不是很相信這次談判能夠帶來多大的進展。我不認為我們會聽到一些大的頭條新聞，一些大的舉措出來。這次會議的第一個目標是說：「嘿，讓我們看看我們是否能在我們的關係下創造某種底線。」

德國之聲：最大的分歧點所在？

庫普乾：台灣顯然是兩國關系中最棘手的問題之一，因為雙方都不會讓步。拜登政府已經明確表示，將加倍支持台灣獨立，或者至少支持台灣從一個中國分離出來。

德國之聲：關於台灣問題的重點？

庫普乾：問題將是雙方能做什麼來降溫？能做什麼來確保意外不會發生？也許這個想法是制定一套規則，建立信任的措施，有點像冷戰時期存在的，以確保中國和台灣的部隊不會發生衝突，為美國和中國制定類似的行為准則。雙方不打算解決這個問題，但重點是，能否有效管理衝突？

德國之聲：這次會議的重要性。

庫普乾：我認為對拜習兩人都很重要。對習近平來說，這是中國到來的象徵。這裡有一個與美國總統的三小時峰會。對拜登來說，我認為這很重要，因為他確實想嘗試建立一個對話。美國這裡的問題，不僅僅是安全問題，還有供應鏈，中國是否會履行其貿易承諾，從美國購買更多的大豆？這些都是美國選民關心的問題。

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