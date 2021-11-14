騎士夫婦遭酒駕撞死 駕駛飲酒場所遭查出多項缺失

高雄大寮昨天清晨一黃姓男子酒駕撞死騎機車陳姓夫婦；高市警局聯合多單位到黃男飲酒的複合式營業場所稽查，發現有未落實防疫、新增隔間沒有申請室內裝修等多項缺失。

高雄市政府警察局發布新聞稿表示，黃姓男子13日清晨在複合式釣蝦場KTV飲酒後駕駛汽車，行經大寮區時撞上正騎機車出遊的陳姓夫婦。陳姓夫婦送醫不治，黃男頸椎受傷，車上另一名17歲的張姓乘客則無大礙。

警方表示，當晚會同工務局、消防局、衛生局及經發局等市府單位，13日晚上由警察局長黃明昭帶隊，到黃男飲酒的位於林園區文化街的複合式營業場所實施公安、消安、治安與防疫規範等多項聯合稽查。

警方指出，經查發現，此營業場所有清潔人員未打疫苗、未落實防疫管理措施自我檢查表等防疫缺失；並有新增隔間沒有申請室內裝修、防火區遭破壞但未變更使用執照、部分建築物涉嫌違章建築等多項工安缺失，將予以處置並裁罰。

警方表示，針對易生危害處所周邊道路會加強取締，除設置路檢點攔檢外，更搭配機動巡邏警網，攔查可疑車輛；並加強宣導有提供飲酒的營業場所，呼籲商家規勸客人勿酒後駕車，並協助提供代叫計程車、代駕等服務，遇有不聽勸阻者可通報警方到場協助處理，共同維護用路安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康