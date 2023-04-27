涉貪汙竊佔 顏寬恒被訴

前立委顏寬恒被起訴，發聲明表示將「捍衛個人清白到底」。本報資料照片 前立委顏寬恒被控沙鹿豪宅涉竊佔國土、偽造文書，台中地檢署上月搜索約談顏與妻子陳麗凌，訊後各以一千五百萬、一千萬元交保；中檢昨天偵結全案，除認定顏竊佔國土、假交易賣房外，另查出顏還詐領助理費百萬元，依貪汙等罪起訴顏等五人。

顏寬恒昨天發出五一一字聲明，強調此案是政治凌駕司法，對他個人參選的迫害，不論是竊佔國土、房屋買賣或是詐領助理費，都非檢方起訴所指控，他主張「無罪，捍衛個人清白到底」。

起訴五人包括顏寬恒、妻子陳麗淩、胞弟顏仁賢、苑裡營造公司負責人林進福、澤序設計公司負責人張于庭。

檢方調查，顏寬恒與林進福是多年好友，林是顏位於沙鹿區的豪宅起造人，顏為了讓豪宅更具隱私性等目的，竊佔國有土地一千○九十七點一四平方公尺，用來鋪設車道、大門、警衛室與圍籬。

另外，顏仁賢名下的南屯區豪華招待所，其大門、警衛室、通道等設施，也竊佔國有土地一百四十平方公尺。

兩建物竊佔國土案爆發後，顏寬恒為避免媒體矚目，宣稱已將沙鹿區豪宅，以四千五百四十一萬元，賣給澤序設計公司。但檢調查出，買賣價金都是由林進福以現金「借款」形式，分批交付給張于庭，甚至留有字條當佐證，涉假交易。

檢方是在清查金流時，意外從林進福妻子的電腦檔案中發現，有檔案清楚註記「代收立法院薪資（林進福）」，這些錢都是用來支出顏寬恒購買瑪莎拉蒂名車、豪宅水電、幫傭、補選活動等費用，總計詐領一百零八餘萬元，全案也從輕罪竊佔變成貪汙重罪。

中檢去年接獲豪宅竊佔案後展開偵辦，上月廿八日搜索顏寬恒住處等地，約談顏氏夫妻多人到案，就在顏登記參選立委後，全案即偵結，引發議論。

顏寬恒昨在大甲媽遶境，傍晚與父親顏清標現身雲林新天宮吃晚餐，面對媒體詢問未做任何回應。