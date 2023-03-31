顏寬恒千萬交保惹議 吳子嘉斷言「政治迫害」反給他轉機
國民黨前立委顏寬恒22日登記2024國民黨立委初選，28日因豪宅買賣案被檢方依偽造文書、竊佔公有地等罪嫌諭令一千萬元交保；外界質疑交保金額不符合比例原則。媒體人吳子嘉質疑，也許是有人交代檢察官勸顏交保，但這件事反而幫了顏，這是政治迫害，顏可以抗告。
前立委顏寬恒所涉沙鹿豪宅違建，案由是竊佔、偽造文書，鉅額保金引發議論。曾任法官的律師唐光義說，依過去卅年審案經驗，涉竊佔、偽造文書罪被告遭諭知千萬保金，「沒有遇過」，保金高低可能受到竊佔面積、侵害程度、房產價值高低影響，台中地檢署是否有「特殊考量」，不得而知，但鉅額保金著實罕見。
吳子嘉30日在中天新聞《新聞千里馬》節目中表示，也許是有人交代檢察官勸說顏寬恒交保，檢察官可能談到人情世故，「不是我做的，拜託一下，給我一個面子，趕快交保」。
吳子嘉表示，如果是他絕不交保，一旦拒保就會被收押，法官會馬上開庭，雙方就可展開攻防。
吳子嘉質疑，竊占國土、偽造文書，會比台南市議長副議長賄選案嚴重嗎？會比88槍案、光電案更嚴重嗎？這些案子大概都以200萬、300萬交保。反觀顏寬恒的交保金卻高達1000萬。
吳子嘉指出，根據《美麗島電子報》民調顯示，有57％的民眾相信台灣司法不公。他說，民進黨用司法修理競爭者本來就是常態，此事沒有什麼好意外的，但這件事反而幫了顏，這是政治迫害，顏可以抗告，並且把檢察官勸說的過程說出來，成為2024立委選戰的轉機。
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