【即時短評】台南議長賄選案保金百萬 顏寬恒天價引聯想

顏寬恒在去年初台中第二選區立委補選敗陣，當時對手猛打沙鹿、南屯房產竊佔國土，不過檢調靜悄悄，事隔一年多，中檢選在顏寬恒登記參選立委後一周出手，更以天價1500萬元保金，諭知顏寬恒夫妻交保，罪嫌僅是竊佔、偽造文書等輕罪，對比台南議長賄選案，正副議長邱莉莉、林志展的150萬、120萬保金，要讓外界不聯想有「政治意圖」也難。

曾任台中地檢署主任檢察官的律師林柏宏認為，檢方諭知具保的強制處分，會向被告說明理由，告知具保原因是可藉由金錢來達到目的，若是有串、滅證之虞，檢方一定會聲押被告，具保理由一定是要確保未來偵辦、審理、執行時，涉案被告不會逃亡，確保程序順利進行。

林柏宏指出，顏寬恒夫妻涉嫌案由僅是竊佔、偽造文書，若不考慮顏身分，單就罪名、案情，十萬元即屬「鉅保」，顏財產、家人都在台灣，今年也會參選立委，案件短時間不會確定，應無迫在眉睫的逃亡動機，諭知千萬保金「著屬過高」。

曾任30年法官的律師唐光義也說，審案多年，沒有看過竊佔、偽造文書被告被諭知千萬保金的，無法揣測檢方是否有「特殊目的」。

有檢察官替中檢辯駁，認為顏案有向上發展空間，若涉嫌貪汙、圖利罪時，千萬保金不奇怪，但對比喧騰一時的台南正副議長選舉案，還扯出光電利益、槍擊案的重重內幕，涉案的正副議長邱莉莉、林志展，僅以150萬、120萬交保，兩相比較，不讓外界聯想都難。