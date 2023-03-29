不想交保檢察官勸說1小時？台中地檢：他自行考量

前立委顏寬恒近期爭取再戰台中立委，昨卻因沙鹿豪宅涉嫌假買賣、竊占國有地遭檢調搜索，顏今受訪說，昨晚檢方命他1000萬元交保，自己本拒絕寧願遭羈押以突顯事件離譜，但檢察官「一直向他勸說1小時」考量後才同意；台中地檢表示，全案因無羈押必要開出適切交保金，由顏自行考量。

顏寬恒今上午受訪說，昨深夜12點檢察官命他1000萬元交保，但自己為捍衛清白，當下表示拒絕交保，寧願失去自由接受羈押，就是要凸顯出這件事有多離譜，對比台南學甲光電88槍擊案槍手6萬元交保，及其於綠營人士犯行，檢察機關大力拿起輕輕放下。

顏寬恒質疑，是不是因為他要參選，所以又把這陳年舊案重新政治操作，他呼籲檢調不能為政治服務，不能成為政治操作打手，他昨晚11點多當面和檢察官表示拒絕交保，檢察官一直向他勸說1小時，自己後來考量家人雙親健康，迫於無奈才同意交保。