不想交保檢察官勸說1小時？台中地檢：他自行考量
前立委顏寬恒近期爭取再戰台中立委，昨卻因沙鹿豪宅涉嫌假買賣、竊占國有地遭檢調搜索，顏今受訪說，昨晚檢方命他1000萬元交保，自己本拒絕寧願遭羈押以突顯事件離譜，但檢察官「一直向他勸說1小時」考量後才同意；台中地檢表示，全案因無羈押必要開出適切交保金，由顏自行考量。
顏寬恒今上午受訪說，昨深夜12點檢察官命他1000萬元交保，但自己為捍衛清白，當下表示拒絕交保，寧願失去自由接受羈押，就是要凸顯出這件事有多離譜，對比台南學甲光電88槍擊案槍手6萬元交保，及其於綠營人士犯行，檢察機關大力拿起輕輕放下。
顏寬恒質疑，是不是因為他要參選，所以又把這陳年舊案重新政治操作，他呼籲檢調不能為政治服務，不能成為政治操作打手，他昨晚11點多當面和檢察官表示拒絕交保，檢察官一直向他勸說1小時，自己後來考量家人雙親健康，迫於無奈才同意交保。
台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝表示，檢察官偵辦顏姓被告案件，經考量相關證據、涉案情節等事證，認為顏及陳姓妻子涉嫌重大，但無羈押必要，因此開出適切交保金由被告考量是否要辦保，偵訊均依照相關規定。
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