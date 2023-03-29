快訊

前夫家暴還開車撞她 服裝設計家林璟如走過絕望

76歲父欠稅418萬脫產擺爛遭關看守所 陳庭妮被瞞震驚

墨西哥移民拘留所大火吞噬40條人命 警衛「見死不救」

遭檢偵辦1000萬交保 顏寬恒：全案是莫須有指控

中央社／ 台中29日電

國民黨籍前立委顏寬恒疑涉及國有土地竊佔等案，今天遭檢方諭知以1000萬元交保；顏寬恒今天表示，全案是莫須有指控，呼籲檢調不要為政治服務，不能成為政治操作打手。

顏寬恒今天在位於台中市烏日區的服務處接受媒體聯訪時表示，他被檢方指控竊佔國有土地、房屋假交易，他提供房屋買賣合約、滙款金流、由妻子合法標租國有土地、已繳足20年租金的所有資料，有憑有據。

顏寬恒說，房屋買賣已真實成立，房屋交易後，付款方式、如何使用、何時搬遷，是由交易雙方約定，絕非假交易而有使公務員登載不實的任何違法情事。

顏寬恒強調，他和妻子都提出完整資料證明絕無犯罪，且偽造文書和竊佔兩罪刑度均在5年以下，但交保金額顯然不符比例原則。

顏寬恒說，檢察官諭知以新台幣1000萬元交保，他因為堅持清白無罪，寧願失去自由接受羈押、拒絕交保，但承辦檢察官和主任檢察官一直勸說辦理交保，雙方僵持近1個小時，最後他考慮家人及長輩健康，無奈才同意交保。

媒體提問剛宣布參選就遭檢方偵辦，是否認為時機敏感，顏寬恒表示，案件偵辦是莫須有的指控，是不是因為他要參選立委，又把陳年舊案重新做政治操作，他呼籲檢調不要為政治服務，不能成為政治操作打手。

台中地檢署昨天調查局中機站、航調處，到顏寬恒的住處執行搜索偵辦，今天凌晨經檢察官複訊後，依竊占、偽造文書等罪嫌，分別諭知顏寬恒與其陳姓妻子，分別以1000萬元、500萬元交保候傳。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，全案於民國111年1月至3月間，陸續接獲不同民眾檢舉告發而立案偵辦，相關偵辦期間及作為絕不考量任何政治因素及立場，以查獲事證依法偵辦，請外界切勿妄加臆測，給予檢察官公正辦案空間；對於顏寬恒認為交保金額不符比例原則，檢方指出，被告所涉犯罪嫌疑重大，但尚無羈押必要，經檢察官審酌被告所涉罪名、犯罪情節及相關事證，予以1000萬元、500萬元交保。

顏寬恒去年參與台中第二選區立委補選時，遭爆料沙鹿區有豪宅違建案，補選結果民進黨籍林靜儀勝出。顏寬恒日前向國民黨爭取提名再戰中二選區，不料昨天遭中檢搜索偵辦。

顏寬恒

延伸閱讀

明年大選決戰中台灣 顏寬恒「重金交保」衝擊藍營？

影／對比學甲槍擊案兇嫌6萬交保 顏寬恒：只因我要參選

質疑淪政治打手 台中地檢：無政治考量

影／沙鹿違建交重保 顏寬恒出示合法租約呼籲檢：別做政治打手

相關新聞

不想交保檢察官勸說1小時？台中地檢：他自行考量

前立委顏寬恒近期爭取再戰台中立委，昨卻因沙鹿豪宅涉嫌假買賣、竊占國有地遭檢調搜索，顏今受訪說，昨晚檢方命他1000萬元交...

影／對比學甲槍擊案兇嫌6萬交保 顏寬恒：只因我要參選

檢調昨天大動作帶回顏寛恒夫妻，依偽造文書等罪嫌偵辦沙鹿違建案，顏寛恒今天上午舉行記者會，控訴台南學甲槍擊案兇嫌6萬交保，...

質疑淪政治打手 台中地檢：無政治考量

前立委顏寬恒近期爭取再戰台中第2選區立委，去年補選期間被爆出的沙鹿豪宅爭議被迫出售，卻遭檢舉涉嫌假交易，台中檢調依偽造文...

影／沙鹿違建交重保 顏寬恒出示合法租約呼籲檢：別做政治打手

前立委顏寬恒上周登記立委參選，昨檢調大動作帶回顏寛恒夫妻，依偽造文書等罪嫌偵辦沙鹿違建案，今天凌晨夫妻交保候傳。顏寬恒今...

顏寬恒遭檢方漏夜偵訊1000萬交保 顏團隊：稍晚回應

前立委顏寬恒去年參選中二補選失利，當時衍生沙鹿豪宅違建爭議，顏拋售豪宅，平息風波；上周顏寬恒登記參選立委，昨台中檢調大動...

涉沙鹿豪宅違建？顏寬恒夫妻遭檢調搜索 今1000萬、500萬交保

顏寬恒去年參加台中第二選區立委補選，扯出沙鹿豪宅違建案，上周顏爭取黨內提名參選，再戰立委，但沒想到檢調昨天帶回顏寬恒、陳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦