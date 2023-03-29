遭檢偵辦1000萬交保 顏寬恒：全案是莫須有指控

國民黨籍前立委顏寬恒疑涉及國有土地竊佔等案，今天遭檢方諭知以1000萬元交保；顏寬恒今天表示，全案是莫須有指控，呼籲檢調不要為政治服務，不能成為政治操作打手。

顏寬恒今天在位於台中市烏日區的服務處接受媒體聯訪時表示，他被檢方指控竊佔國有土地、房屋假交易，他提供房屋買賣合約、滙款金流、由妻子合法標租國有土地、已繳足20年租金的所有資料，有憑有據。

顏寬恒說，房屋買賣已真實成立，房屋交易後，付款方式、如何使用、何時搬遷，是由交易雙方約定，絕非假交易而有使公務員登載不實的任何違法情事。

顏寬恒強調，他和妻子都提出完整資料證明絕無犯罪，且偽造文書和竊佔兩罪刑度均在5年以下，但交保金額顯然不符比例原則。

顏寬恒說，檢察官諭知以新台幣1000萬元交保，他因為堅持清白無罪，寧願失去自由接受羈押、拒絕交保，但承辦檢察官和主任檢察官一直勸說辦理交保，雙方僵持近1個小時，最後他考慮家人及長輩健康，無奈才同意交保。

媒體提問剛宣布參選就遭檢方偵辦，是否認為時機敏感，顏寬恒表示，案件偵辦是莫須有的指控，是不是因為他要參選立委，又把陳年舊案重新做政治操作，他呼籲檢調不要為政治服務，不能成為政治操作打手。

台中地檢署昨天調查局中機站、航調處，到顏寬恒的住處執行搜索偵辦，今天凌晨經檢察官複訊後，依竊占、偽造文書等罪嫌，分別諭知顏寬恒與其陳姓妻子，分別以1000萬元、500萬元交保候傳。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，全案於民國111年1月至3月間，陸續接獲不同民眾檢舉告發而立案偵辦，相關偵辦期間及作為絕不考量任何政治因素及立場，以查獲事證依法偵辦，請外界切勿妄加臆測，給予檢察官公正辦案空間；對於顏寬恒認為交保金額不符比例原則，檢方指出，被告所涉犯罪嫌疑重大，但尚無羈押必要，經檢察官審酌被告所涉罪名、犯罪情節及相關事證，予以1000萬元、500萬元交保。

顏寬恒去年參與台中第二選區立委補選時，遭爆料沙鹿區有豪宅違建案，補選結果民進黨籍林靜儀勝出。顏寬恒日前向國民黨爭取提名再戰中二選區，不料昨天遭中檢搜索偵辦。