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瑪莎拉蒂案凶嫌及助陣者 遭檢舉亂丟煙蒂未戴口罩

中央社 / 台中17日電

台中市議員黃健豪今天檢舉，瑪莎拉蒂擦撞毆人案涉案者以及助陣者，亂停車、未戴口罩、亂丟煙蒂等。台中市政府表示，蒐證依法裁處。

台中市宋姓男大生開車擦撞瑪莎拉蒂遭毆傷案，舉國矚目。國民黨籍台中市議員黃健豪今天在台中市議會召開警消環衛業務質詢具名檢舉，他表示，調閱影片，發現打人者以及助陣的人，亂停車、亂丟煙蒂，還有人沒戴口罩，未走人行道等。

黃健豪表示，這些違規罰責加起來，所有人遭開罰的金額可能超過新台幣12多萬元，要求警察局、衛生局、環保局依法開單。

警察局表示，交通違規事實舉發以及亂丟菸蒂、未戴口罩的事實認定及裁罰，第六警分局會蒐集相關違規事證，分別函請環保局及衛生局依法裁處。

環保局說明，瑪莎拉蒂行車糾紛案件當事人隨意棄置煙蒂，經檢視影片確有違規行為，16日已函請警察局提供行為人的基本資料，將依違反廢棄物清理法告發處分，可處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。

衛生局補充指出，未依規定佩戴口罩者，將處新台幣3000元至1萬5000元。該案件是否違反傳染病防治法，將依案件發生的場域及事實，依照市府今年5月21日公告，續由場域權責主管機關釐清後進行裁處。

台中市宋姓男大生（黑衣）開車擦撞瑪莎拉蒂跑車，張姓（白衣）男乘客等涉嫌拖他下車毆打到昏迷，住進加護病房。(圖：聯合報讀者提供) 張國興
台中市宋姓男大生（黑衣）開車擦撞瑪莎拉蒂跑車，張姓（白衣）男乘客等涉嫌拖他下車毆打到昏迷，住進加護病房。(圖：聯合報讀者提供) 張國興

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