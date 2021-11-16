「恭喜宋同學醒來...」 過來人分享車禍昏迷指數3經驗

網友分享自己車禍昏迷後復健的經驗，為宋同學打氣，獲得熱烈回響。圖為車禍示意圖。 圖片來源/ingimage

日前台中宋姓大學生駕車與瑪莎拉蒂發生擦撞，遭三嫌重毆昏迷，震驚各界。大學生已經甦醒，第一句話是安慰媽媽，感動許多人。有位網友在Dcard心情板分享自己多年前車禍「顱內出血」昏迷的經驗，也提到後遺症跟復健過程，希望能幫助宋姓大學生和親友度過難關。

原po表示，當年他被酒駕的人撞到，被診斷「顱內出血」，專業的說法是「蜘蛛網膜下腔出血」。當初他昏迷指數最低只有3(越低越嚴重)，媽媽事後告訴原po，當時醫生說情況不樂觀，還一度簽下病危通知書。

網友分享他受傷後現在的模樣。 圖擷自 Dcard

原po昏迷期間，爸媽每天都會來加護病房探病陪他說話，他覺得自己有點像是在一個異次元空間，只剩下聽覺的概念。原po表示，對於昏迷的人，家屬別放棄，記得要把握時間跟他講話，他有機會聽見的，原po也在昏迷12天後醒過來。

原po醒來後，驚訝發現第一件事是「手不會動」，他半邊身體一度不能動，後來透過復建、練習拿筆，手才慢慢恢復知覺。第二件事則是「頭超腫」，因為剛開完刀腦壓很高，他的臉變成原來的兩倍大，無論醫護還是家人都悉心照顧，讓他很感激。

原po呼籲大家，在路上看到曾受傷的人，無論是有傷口、刀疤、燒燙傷，都不要露出大驚小怪或噁心嫌棄的態度。他認為背負著傷痕(無論生理或心理)還能往前走的人都是不簡單的，可以的話多一點同理心，同儕和親友的心理支持很重要。

腦傷之後，某天原po走在路上突然昏倒，醫生說是「癲癇」，就是大腦受傷的地方過度放電，會讓人肌肉抽搐，牙齒打顫，翻白眼口吐白沫，發出各種怪叫之類，醫生說這是腦傷常見後遺症。

原po衛教，癲癇發作「千萬別塞毛巾」，那樣反而容易受傷。只要注意別跌倒撞到頭，如果倒下要側躺避免舌頭堵住呼吸道，發作完就沒事。一般外傷性癲癇按時吃藥就可以控制住了。缺點是不能考駕照，優點是可以免役。

原po提醒宋同學及親友做好心理準備，復健是一條辛苦路，可能會大小便失禁、記憶力變不好，注意力不集中，個性改點變等等。原po自己是從做家事開始，刺激自己各種感官，然後去下載一些腦力激盪/益智app慢慢讓自己復原。

原po也再三呼籲，「一定不要酒駕」，寧可多花一點錢搭計程車也不要害別人。也希望所有汽車都能加裝酒精鎖，酒測值沒超標才能發動。

網友看完好感動，「文筆詼諧順暢，看原po一路走來的經歷著實不容易，謝謝你的勇敢分享」、「謝謝你用輕鬆的語氣，讓人看完沉重的故事」、「謝謝你的分享，也很心疼你，不過你好勇敢啊」、「大難不死必有後福，聽覺真的很神奇，曾經失去意識的當下我也是聽得到媽媽在旁邊喊我」。

不少人生氣，「想到那些社會垃圾就生氣，希望善良的人，都能幸運平安的過完一生」、「真的希望台灣法律對那些酒駕的刑責應該更重，他們可能被罰錢被關幾年，被害者失去生命和被害者家屬痛苦一輩子。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康