議員要求打開瑪莎拉蒂案黑箱 中市警：持續掃蕩暴力

台中市宋姓男大生開車擦撞瑪莎拉蒂遭毆傷案，6名台中市議員今天質詢時拿著「黑箱」要求市警局釐清「現行犯」定義並成立專案小組調查，中市警局表示，持續掃蕩暴力。

台中市政府以文字訊息回覆表示，3名主嫌以殺人未遂等罪嫌移送，並經地院裁定收押，本案已進入司法程序，祈禱宋姓男大生早日康復；另外，警方今天宣布偵破張嫌背後的博弈集團，也朝組織犯罪嚴查嚴辦，台中市警方持續展開掃蕩暴力、臨檢任務等，持續努力維護治安。

18歲宋姓男大生7日凌晨開車行經台中市西屯區台灣大道、河南路口變換車道時，擦撞由25歲男子李韋霖駕駛的瑪莎拉蒂轎車，遭車上23歲張敦量及19歲陳勁豪毆打致重傷昏迷，連日來在台中榮總加護病房救治好轉，今天晚間將轉普通病房照護。

民進黨籍台中市議員謝志忠、張耀中、張玉嬿、黃守達、林祈烽、王立任今天拿著「黑箱」，在台中市議會業務質詢時怒轟市府，要求市警局釐清「現行犯」定義並成立專案小組調查。

謝志忠表示，近日討論最多話題都是恐慌孩子行車上路安全，受害男大生母親曾絕望表示「想要搬離台中」，但警察局的態度讓人覺得在粉飾太平。

張耀中指出，依照刑事訴訟法規定，這些人絕對是現行犯，到場警察誤信一面之辭，未查驗行車紀錄器即判定「互毆」，要求市府打開治安的黑箱，讓受害人家長和市民不再恐慌。

張玉嬿表示，網路評論警方是看新聞報導辦案，討論區有很多車禍經驗談，質疑警方平時對行車糾紛恐嚇、鬥毆都習以為常、全力勸和，偏安心態令惡人越來越惡，警方應糾正此案缺失，找回公信力。黃守達則要求市府的調查報告，提出疏失、問題以及後續改進的方向。