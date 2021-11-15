瑪莎拉蒂案男大生好轉 宋母：晚上轉普通病房

台中市宋姓男大生開車擦撞瑪莎拉蒂遭毆傷案，男大生病況恢復良好，在拔除鼻胃管後進食布丁，宋母今天表示，經與醫師討論後，晚上可望從加護病房轉到普通病房。

18歲宋姓男大生7日凌晨開車行經台中市西屯區台灣大道、河南路口變換車道時，擦撞由25歲男子李韋霖駕駛的瑪莎拉蒂轎車，遭車上23歲張敦量及19歲陳勁豪等人毆打致重傷昏迷，一直在台中榮總加護病房救治中。

男大生病況恢復良好，在拔除鼻胃管後進食布丁，宋母今天前往醫院探視兒子時接受媒體聯訪表示，兒子昨天吃下1顆小饅頭，但目前眼睛腫脹，「現在還在恐懼之中」。

宋母今天到醫院探視兒子過程，也跟醫師討論，是否能在今天從加護病房轉到普通病房，在討論後，宋母說，晚上就能將兒子轉到普通病房了。