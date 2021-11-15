瑪莎拉蒂案男大生可進食 宋母：眼睛腫脹仍恐懼

台中市宋姓男大生開車擦撞瑪莎拉蒂遭毆傷案，男大生病況恢復良好，在拔除鼻胃管後進食布丁，宋母今天表示，兒子昨天吃下1顆小饅頭，但目前眼睛腫脹，「現在還在恐懼之中」。

18歲宋姓男大生7日凌晨開車行經台中市西屯區台灣大道、河南路口變換車道時，擦撞由25歲男子李韋霖駕駛的瑪莎拉蒂轎車，遭車上23歲張敦量及19歲陳勁豪等人毆打致重傷昏迷，目前仍在台中榮總加護病房。

男大生母親今天上午前往醫院探視兒子，她探視前接受媒體聯訪表示，等等跟醫師討論，是否能在今天轉出普通病房。

餐點部分，宋母指出，醫院會幫忙安排餐點，他是很隨和的小孩，吃什麼都可以，但他平常減醣少糖，昨天他跟護士說給他2顆小饅頭，後來又說只要1顆，他很注重身材。

宋母提到，男大生很喜歡看書，但目前眼睛還腫脹、有瘀青，不適合看東西。雖然現在沒有什麼情緒上的表達，但也不太敢詢問他，怕他太激動，「他現在還在恐懼之中」。