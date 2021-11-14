富少打傷男大生父親道歉 大學生母親：目前仍無法原諒

台中市宋姓男大生因擦撞名車遭張姓彰化食品廠二代等人打傷昏迷，前天清醒、拔管，台中市長盧秀燕今天探視男大生，男大生的母親今天說明，張父雖發表道歉聲明，她予以尊重，但目前仍無法表示原諒。

台中市長盧秀燕到醫院探視男大生，學生的母親今天下午發表聲明，被問到是否會願意和張家父母見面，她回應「目前還不想見他們」。

男大生的母親發聲明指出：

當我間接得知當天他所受到的殘酷對待，筆墨難以形容我的心碎與悲痛。 我的孩子在當下也是不斷的道歉，但您的孩子並沒有原諒他， 他的頭被打、被踢、被用力在地上踩踏，他癱軟在地滿頭都是血，而您的孩子仍不停手，還叫了更多的人，我珍貴兒子的生命被輕賤如螻蟻草芥。

我不希望見到別的孩子跟我兒子一樣痛苦無助，也不想見到別的母親跟我一樣傷心流淚，真切希望這個事件能夠對您的孩子及其它施暴者有所影響，未來社會也將不會再有同樣的被害者。

口頭道歉及書面聲明都令人難以感受，唯有實際的懺悔行動才能讓人體會到真實的悔意。您的兒子與其它共犯，於後續司法偵查及審理程序，是否願意誠實認罪，承擔應受懲罰與賠償責任，以實際行動表達真實的歉意，弭平我們的傷害與恐懼，才是我能夠決定是否原諒的因素。」最後署名「 心痛的宋媽」。