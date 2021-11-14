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影／台中遭毆男大生清醒說OK 問盧秀燕：犯人有被抓？

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市宋姓男大生因擦撞名車遭張姓彰化食品廠二代等人打傷昏迷，前天清醒、拔管，今天台中市長盧秀燕在台中榮總院長陳適安等人的陪同下探視男大生，並慰問宋媽媽。宋媽媽在探視後說，兒子感謝市長前來探視，回答「我沒事、我OK，我都可以正常的飲食」，很想趕快康復出院。兒子詢問「犯人是不是有被抓？」市長說，你放心，都已經被抓，會嚴加辦理。

盧秀燕今天上午9時探視男大生，並告訴男大學「同學很關心你，前二天同學、老師都很關心你，有幫你舉辦祈福活動」。

宋媽媽說，市長盧秀燕來探視兒子，給兒子打氣加油。市長有跟兒子說，請兒子加油，不要讓她（宋媽媽）擔心。兒子也很懂事說，好，他沒事的，他一定會好的。

宋媽媽指出，今天市長詢問哪裡還會痛、吃的方面是不是都OK？兒子都能夠清楚回答，「我沒事、我OK，我都可以正常的飲食」，他很想趕快康復出院。她昨天只有買布丁給兒子吃，兒子的昨天的飲食還要了解一下。

宋媽媽說，兒子非常感謝市長，有詢問「犯人是不是有被抓？」市長說，「你放心，都已經被抓，會嚴加辦理」。

台中市長盧秀燕（中）今天上午9時探視男大生。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕（中）今天上午9時探視男大生。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕（中）今天上午9時探視男大生。記者趙容萱／攝影，並告訴男大學「同學很關心你，前二天同學、老師都很關心你，有幫你舉辦祈福活動」。
台中市長盧秀燕（中）今天上午9時探視男大生。記者趙容萱／攝影，並告訴男大學「同學很關心你，前二天同學、老師都很關心你，有幫你舉辦祈福活動」。
台中市長盧秀燕今天上午9時探視男大生，並慰問宋媽媽。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今天上午9時探視男大生，並慰問宋媽媽。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕（中）今天上午9時探視男大生，並慰問宋媽媽。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕（中）今天上午9時探視男大生，並慰問宋媽媽。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕（中）今天上午9時探視男大生。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕（中）今天上午9時探視男大生。圖／台中市政府提供

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