瑪莎拉蒂惡少案「一個月大家就忘了」？數據揭：聲量難維持一週

image source:翻攝自臉書

文／葛緯詩

彰化縣百桂食品工廠張姓小開，7日於台中發生行車糾紛，竟夥同友人對發生擦撞的宋姓大學生施暴，造成對方顱內出血，一度昏迷命危。如今接連爆出張嫌早有暴力前科，父母過去就曾替兒子出面道歉，快速延燒為全台高度關注的社會議題，也是台中近一年來討論度最高的車禍事件。

瑪莎拉蒂惡少傷人 網友關注度超越酒駕、未成年肇事

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，台中近一年來引發全台高度關注的車禍事件，此次發生的瑪莎拉蒂惡煞傷人案，網路聲量最高，共計5萬4171筆，其次為5月5日方姓美髮師酒後駕車，撞死資深媒體人黃暐瀚母親的事故，嫌犯事後跑去超商買啤酒喝，企圖規避酒駕責任，更被爆出前晚才剛因為酒駕交保；以及3月7日台中未成年富少無照駕駛，撞死大學生女騎士，事發後肇事者父母神隱長達一星期，直到輿論在社群上炸鍋，父母才出面道歉。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎





有暴力前科如不定時炸彈 父母代子道歉激起「仇富」情緒

進一步調查瑪莎拉蒂惡煞案聲量最受關注的原因，網友發現張嫌之前就有傷害、群眾鬥毆等前科，如今僅僅因為發生擦撞的行車糾紛，就拿出球棒將對方打到重傷命危，猶如社會上一顆不定時炸彈，讓社會大眾都無法接受，網路聲量最高，共計13,974筆。

此外，如同許多富少闖禍，最後由父母出面代為道歉、下跪的行為，反而激起網路社群上的仇富心態，批評正是父母的一再縱容，才會養出偏差價值觀的兒子，因此就算張嫌父母在媒體鏡頭前下跪，說要如何賠償，大部分民眾也不願買單，更遑論他的父親還遭踢爆，幾年前與遭兒子打傷的被害人談和解時，竟哭窮要受害者體諒，還說「不然你也把我兒子打成狗，打到你爽為止」，教育觀讓網友都不禁搖頭。

這次風波也從單一的傷害事件，延燒到政府公部門，警方處理時，第一時間以一般傷害事件處理，認定為非現行犯，以函送方式讓張嫌等人先行離開，引起社會質疑與批評是否「過於寬容」，風波持續擴大後，迫使台中市警局長親上火線道歉「市警局將虛心檢討」，台中市長盧秀燕也親至醫院探視傷者，向親屬鞠躬致歉，強調要嚴查重辦「查明是誰在撐腰」，獲得不少網友支持「希望真的能查到底」。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

網友諷「反正幾個月就忘了」 聲量趨勢揭：公部門未接力一個禮拜就下滑

台中富少傷人案引起社會廣泛注意，最後會怎麼判，也引來不少對治安、警察公權力不彰的質疑聲音，諷刺應該又是「可教化，緩刑謝謝」、「態度良好，關個幾年馬上就能出來了」，也有人認為「過一個月大家就忘記了」。實際上透過數據調查，不管是日前的美髮師酒駕撞死婦人，還是未成年富少撞死女騎士，輿情開始延燒一週後，討論度皆大幅下滑超過9成。這次的瑪莎拉蒂惡少案引發眾怒，全台網友高度關注，就看公部門如何繼續接力，使整起案子水落石出，不僅給受害而一個交代，也打破網友對警察公權力不彰的質疑。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

實際上網友集結起來的輿論力量，對現實社會有著不容小覷的影響力。3月7日發生的未成年富少撞死女大生案，肇事當天，討論聲量起初不高，肇事者與家屬遲遲神隱沒有出面，若不是閨蜜在《Dcard》上怒轟，社群網友接力瘋傳討論，3月15日聲量創下新高，肇事者與他父母也不會願意出面道歉，家中的醫美診所更因此停業，被網友改為「位於台中的駕訓班學員訓練區」。這次網友發起抵制張家惡少的家族事業「百桂食品」，引發大批網友湧入Google評論留下一星負評，甚至將類別改為「位於台中的打擊練習場」、「位於台中的殯儀館」，網友如此關注此案，恐怕也是希望透過自己在網路上聲音，發揮輿論影響力，確保正義以另一種形式得以伸張。

image source:翻攝自Google地圖





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年3月17日至2021年11月11日。