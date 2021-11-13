百桂食品連帶停業！網曝「背後真相」超聰明：有高人指點

百桂食品昨天起暫停營業。 聯合報系記者簡慧珍／攝影 台中市宋姓男大生因擦撞名車，遭到張姓富少等三人毆打昏迷，張姓主嫌的父母出面下跪道歉，仍無法止血，網友繼續百桂產品，百桂食品公司目前大門深鎖，無人員進出，暫停營業，但有網友卻點出其實背後「另有目的」，而且相當聰明。

毆打男大生案件發生後，引起社會憤概，網友同聲譴責張男並且發現他是彰化縣百桂食品二少東，進而發起抵制和下架百桂產品，並且在Google評論猛刷一星負評，形象重創，紛紛接到退貨訂單，烏日公有零售市場自治會會長趙恭信也PO文，「強烈建議」烏日公有零售市場攤販不販售百桂食品各項商品，開第一槍抵制。

也有網友在PTT指出，其實百桂老闆很聰明，通常這時候，會有一堆政府機關來稽查，像是檢舉的違建，再來就是環保局和勞檢處，以一個傳統產業工廠來講，通常環保都不合格，職安是笑話，依照勞基法給薪更是天方夜譚，所以聰明地宣布停業，躲稽查，等風頭過去就可以重新開始了。

其他人看完也表示，「這個操作真的聰明」、「被你發現了，等風頭過去再復業就好」、「對喔！還可以打悲情牌，贏了贏了」、「避風頭，換個名字繼續租」、「內行人」、「真的一個月忘記」、「肯定有高人指點」、「正解，趕快停業可以避掉很多麻煩」、「專業給推」。

風波未平息，百桂食品過去的黑歷史也被挖出，包括違反食安促分涉及廣告不實，還有廠區使用鍋爐設備，未取得操作許可證下啟用被彰化環保局裁罰，另外也有民眾檢舉業者廠房是違建，昨天(12日)縣府到場稽查發現，百桂食品廠區後方兩區塊廠房位在農地上，屬於違章工廠，但因爲停業，將釐清地主與百桂食品公司的關聯性。