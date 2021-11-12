彰縣稽查百桂食品 包裝廠倉庫屬農地違法將拆

百桂食品今天暫停營業。 聯合報系記者簡慧珍／攝影

彰縣府今天下午派員前往百桂食品公司溪湖廠稽查。稽查發現廠區後方有包裝廠和倉庫蓋在農地上，無法當工廠使用；但農地由1名周男租下，除將拆除違規廠房，並釐清雙方關係。

台中市宋姓男大生開車擦撞男子李韋霖駕駛瑪莎拉蒂轎車後，遭李男、張敦量等人毆打重傷昏迷。媒體報導，張男父親的食品工廠遭檢舉為違建，彰化縣政府經濟暨綠能發展處人員下午前往百桂食品有限公司位於溪湖鎮東溪里員鹿路1段336號的廠房稽查。

經綠處長劉玉平接受媒體聯訪表示，廠區登記地號屬都市計畫內的零星工業區用地，因此土地和土地上的工廠沒有問題。但稽查人員發現包含行政人員辦公室以及生產線的廠區後方還有2間廠房，分別為包裝廠及倉庫。

劉玉平指出，包裝廠及倉庫2塊使用土地，屬都市計畫農業區用地。農業區無法當工廠使用，目前也沒有這2塊土地上廠房有申請納管登記的紀錄。

劉玉平說，農地的承租人姓周，除了將確認承租人和百桂食品的關係，針對包裝廠及倉庫違反工廠管理輔導法以及都市計畫法部分，將依法做出拆除等處分。