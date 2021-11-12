「百桂食品」徵才曝光 薪資讓網友看呆：員工努力讓老闆換車

百桂食品總公司和工廠今天大門深鎖，無人進出。記者簡慧珍／攝影 台中日前發生大學生開車不小心和瑪莎拉蒂超跑擦撞事故，結果開車的大學生遭到對方持球棒痛毆導致重傷昏迷，案件引爆眾怒，動手的主嫌被肉搜出是彰化知名食品大廠「百桂食品」的第二代，就有網友翻出「百桂食品」在人力銀行網站上的徵才資訊，沒想到薪資曝光引發熱議。

這名網友在臉書「爆廢公社公開版」貼出一張「百桂食品」徵才的截圖，生產作業員月薪2.4萬以上，會計人員月薪2.4萬至3萬元，讓他看了忍不住酸說「只要我們勞工很努力很努力的工作，領2萬4，老闆就可以買瑪莎拉蒂給兒子開了，大家要共體時艱」。

許多網友大酸特酸地說「不對啦！是你們員工再努力一點，就可以換大牛了」、「要共體時艱，現在兒子還有律師費的問題」、「努力幹啊，不然老闆超跑哪裡來」、「你的努力，會讓老闆明年換更好的車、更好的房」、「會計24K…真敢開」、「彰化低薪是出了名的，因為老闆都去買名車，也不想多分員工一點點」。

還有人感嘆這樣的薪資實在太低了，「白天8hr的作業員幾乎都24k而已吧，這倒不是特例」、「南部、北部薪資本來就有差好嗎？南部的薪資好像比較低一點，如果這是上班九小時（含一小時休息時間）週休二日的話，薪資合理吧？」、「中南部真的很多工廠都這樣，做十年薪水也差不多」。