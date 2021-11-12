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彰化食品廠二代惹眾怒 烏日公有市場開第一槍抵制：拒賣百桂商品
「百桂食品」二代23歲張姓主嫌因瑪莎拉蒂轎車被宋姓大學生的車擦撞，被打到顱內出血、顱底骨折，引發眾怒。張男身分遭起底，張姓主嫌父親苦心經營20多年的彰化「百桂食品」遭到波及，今張父沉痛宣布門市暫停營業，烏日公有零售市場自治會會長趙恭信今也在臉書PO文，「強烈建議」烏日公有零售市場攤販「不」販售百「桂」食品各項商品，開第一槍抵制。
台中市食安處說明，台中市政府在2004年查獲一件彰化食品業者百桂食品因「芥末花生」未正確標示食用色素，涉嫌違反食安法，移送彰化縣衛生局處辦。
趙恭信今在臉書南屯烏日南烏大小事PO文表示，烏日公有市場表達關心，並具體的表明態度，祈願受害者早日恢復健康，也期望在政府與人民的努力下，回歸屬於我們的祥和社會。
趙恭信PO文表示，近日台中發生嚴重暴力事件，施暴者任職於食品工廠，「吾常自詡為知識分子，咸信食品的優劣源於人品的優劣，身為自治會會長有義務提醒所有攤商應具備公民意識，拒絕販售百桂食品。祥和社會是每一個公民應該追求的目標，我們在追求卓越生活的同時，不應該忽略了文化的昇華，我們能做的，不是聲嘶力竭的抗議社會的不安與不公，而是以沉默的具體行為表達最有力的控訴！」
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