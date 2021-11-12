百桂食品黑歷史連環爆 曾被環保局罰10萬

富二代張姓男子揍昏大學生一案引起社會公憤，父親經營的百桂食品也被抵制，就連過去的黑歷史也被挖出。報系資料照 富二代張姓男子揍昏大學生一案引起社會公憤，父親經營的百桂食品也被抵制，就連過去的黑歷史也被挖出，包括在違反食安促分涉及廣告不實，還有廠區使用鍋爐設備，未取得操作許可證下啟用被彰化環保局裁罰，受到各方關注，百桂食品今宣布暫停營業。

從環保署網路公告工廠違規裁罰可查出，百桂食品溪湖廠生產線使用鍋爐，2017年在未取得固定污染源操作許可證下啟用，被彰化環保局依法裁罰10萬元罰鍰，另在2016年5月30、31日，百桂食品「養生綜合堅果-家庭號」涉及廣告不實，遭彰化縣衛生局以違反食安法裁罰。

桂食品溪湖廠昨被檢舉是違章工廠，但因檢舉內容不清楚，不符合檢舉違章的要件，縣府調查，百桂食品目前土地和廠房營業用途是合法的工廠，但是否私下增擴建廠房卻沒有申報須再進一步稽查。