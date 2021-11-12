快訊

憂出國受阻 指揮中心：開放已打高端者可混打3款疫苗

罷免林昶佐二階段連署初審出爐 「未達門檻」仍可補件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百桂食品黑歷史連環爆 曾被環保局罰10萬

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

富二代張姓男子揍昏大學生一案引起社會公憤，父親經營的百桂食品也被抵制，就連過去的黑歷史也被挖出。報系資料照
富二代張姓男子揍昏大學生一案引起社會公憤，父親經營的百桂食品也被抵制，就連過去的黑歷史也被挖出。報系資料照
富二代張姓男子揍昏大學生一案引起社會公憤，父親經營的百桂食品也被抵制，就連過去的黑歷史也被挖出，包括在違反食安促分涉及廣告不實，還有廠區使用鍋爐設備，未取得操作許可證下啟用被彰化環保局裁罰，受到各方關注，百桂食品今宣布暫停營業。

從環保署網路公告工廠違規裁罰可查出，百桂食品溪湖廠生產線使用鍋爐，2017年在未取得固定污染源操作許可證下啟用，被彰化環保局依法裁罰10萬元罰鍰，另在2016年5月30、31日，百桂食品「養生綜合堅果-家庭號」涉及廣告不實，遭彰化縣衛生局以違反食安法裁罰。

桂食品溪湖廠昨被檢舉是違章工廠，但因檢舉內容不清楚，不符合檢舉違章的要件，縣府調查，百桂食品目前土地和廠房營業用途是合法的工廠，但是否私下增擴建廠房卻沒有申報須再進一步稽查。

廣告不實 食安

延伸閱讀

2050年新北淨零碳 氣候論壇青年與侯友宜交流

百桂食品爆黑歷史 彰縣府：初步沒違建紀錄

彰化藝術節開跑 從八卦山到南郭宿舍裝置藝術接力

拄雙杖做資收讓人揪心 台東推關懷計畫助他一臂之力

相關新聞

兒犯錯連累父？百桂董座哀怨宣布今起公司暫停營業　　

百桂食品二少東張男因車禍毆打宋姓男大生昏迷，手段兇暴引發社會強烈公憤，昨天張父和張母出面下跪道歉仍無法止血，網友繼續抵制...

百桂食品黑歷史連環爆 曾被環保局罰10萬

富二代張姓男子揍昏大學生一案引起社會公憤，父親經營的百桂食品也被抵制，就連過去的黑歷史也被挖出，包括在違反食安促分涉及廣...

遭超跑惡少打到昏迷案 醫：男大生醒了 下周轉普通病房

宋姓大學生因擦撞瑪莎拉蒂轎車遭23歲彰化食品廠張姓小開打到顱內出血、顱底骨折昏迷，今天上午傳出好消息。台中榮總神經醫學中...

百桂食品爆黑歷史 彰縣府：初步沒違建紀錄

富二代張姓男子揍昏大學生一案引起社會公憤，現在就連父親經營的百桂食品也被挖出黑歷史，外界質疑百桂廠房有違建，甚至過去有違...

超跑惡少為食品二代！台中市食安處：百桂曾違食安法

宋姓大學生在台中開車擦撞一輛瑪莎拉蒂轎車，遭23歲張姓主嫌打到顱內出血、顱底骨折。事發後張男身分遭起底，為彰化知名食品大...

恨不得飛去！男大生醒了 母與律師商討：傾向三人都告

遭毆打昏迷的宋姓男大生今早傳出已清醒，叫他名字有回應，捏手腳也有反應。宋媽媽今早與律師討論提告，一聽到消息直說「恨不得馬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。