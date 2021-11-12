遭超跑惡少打到昏迷案 醫：男大生醒了 下周轉普通病房

台中榮總神經醫學中心主任沈炯祺説，宋姓大學生今天早上八點查房時已經甦醒，問姓名可以點頭示意「是」，恢復狀況相當樂觀。記者趙容萱／攝影 宋姓大學生因擦撞瑪莎拉蒂轎車遭23歲彰化食品廠張姓小開打到顱內出血、顱底骨折昏迷，今天上午傳出好消息。台中榮總神經醫學中心主任沈炯祺說，宋姓男大生今天上午8時巡房時已甦醒，叫他的姓名可以點頭示意「是」，手腳可依指令抬起，檢查發現腦部沒有嚴重水腫、延遲性出血等腦傷，恢復狀況相當樂觀，預計2、3天後即可拔管，下周可轉入普通病房。男大生母親今早與律師討論提告，一聽到兒子清醒相當高興。

沈炯祺說，宋姓大學生因外力造成硬腦膜右上方出血受傷昏迷，到院急診，由神經外科醫師黃愉芬及醫療團隊開刀清出了5、60CC的血，院長陳適安指示組成醫療團隊後續治療、照護及營養等，腦部經掃瞄沒有很厲害的水腫、延遲性出血等腦傷，但因插管無法講話，恢復情況相當樂觀。

沈炯祺指出，醫療團隊兩天把男大生腦壓控制良好，昨天開始減輕鎮定劑，掃描腦部沒有更嚴重的水腫，今早腦壓變好，早上巡房時，男大生已經清醒，問他姓名對不對？男大生因插管，以點頭示意「是」，代表意識逐漸恢復，也會依指令抬起手腳，後續相當樂觀；一般而言，今天已是受傷第五天，腦壓沒在持續上升，等他逐漸清醒。

沈炯祺說明，男大生剛到院時很混亂，腦壓約20多，透過手術與鎮定治療後，逐漸控制在10左右，接下來等到病情穩定，將撤除呼吸器，預計2到3天拔管，觀察3天，沒問題就可送普通病房。接下來男大生還得接受復健等治療，會以最好的醫療團隊協助康復，目標是恢復到完全正常狀態。