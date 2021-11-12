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兒犯錯連累父？百桂董座哀怨宣布今起公司暫停營業　　

兒犯錯連累父？百桂董座哀怨宣布今起公司暫停營業　　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

百桂食品總公司和工廠今天大門深鎖，無人進出。記者簡慧珍／攝影
百桂食品總公司和工廠今天大門深鎖，無人進出。記者簡慧珍／攝影
百桂食品二少東張男因車禍毆打宋姓男大生昏迷，手段兇暴引發社會強烈公憤，昨天張父和張母出面下跪道歉仍無法止血，網友繼續抵制百桂產品要求連鎖超市下架，也起底百桂工廠涉及違建、食安等問題，張父稱沒想到兒子做錯事連累公司營運，今天起暫停營業。

李男駕駛張男的瑪莎拉蒂，在台中市西區跟宋姓男大生的車子發生擦撞，在車上的張男不滿，夥同同車友人下車，張男涉嫌持棒球棒打宋姓男大生導致昏迷，事後獲救被送醫住進加護病房。張男等人暴行曝光後，引起社會憤慨，網友同聲譴責並肉搜張男，發現他是彰化縣百桂食品二少東，進而發起抵制和下架百桂產品。

百桂董座張父昨天出面道歉，表明願意負擔一切賠償費用，又和前妻到台中榮總下跪，請宋姓男大生的母親原諒，一度關閉的公司臉書粉專貼出張父道歉文，網友並不買單，留言反諷和砲轟之外，持續抵制百桂產品，彰化縣政府也接獲檢舉百桂工廠違建、產品有食安問題。

百桂食品公司官網和臉書粉專並未公告暫停營業，但大門深鎖，無人員進出，張父在上午接聽一通媒體電話，對所有問題都回答不清楚、不知道，不再回應外界任何提問，即不接聽電話。張父對好友表示，這幾天他為次子的事，幾乎睡不著，已經累了，無法再回應外界任何質疑和問題，先讓他好好休息再作打算。

據了解，百桂食品二少東買瑪莎拉蒂，昨天張父答稱是「二手車」，但未回答二手車車價及金錢來源。今天張父表示，兒子長大，有應該負責的負任，父母能做的就是道歉，要負擔道義的他都做了，昨天是真心誠意道歉，並非外界所說的演戲，他沒想到兒子做的事竟會嚴重到連累父母，一併拖累家庭事業，公司營運確實受影響，他要暫時休息。被問到知不知道兒子從事博奕叩客的工作，他回稱不知道即不作任何回應。

網友檢舉百桂食品工廠有違建，彰化縣政府建設處表示，今年編列約130萬拆除違建預算，根本不夠用，目前沒接獲百桂工廠違建檢舉，即使有，也依彰化縣違建拆除先後順序去處理。查報違建是由鄉鎮公所負責，溪湖鎮公所尚未接到檢舉，不過將依民情反映，主動了解百桂有無違章建築。

地方人士指出，百桂董座長期支持台灣民主運動，不同於現任鎮長「政治路線」，鎮公所面對網友指控百桂涉及違法等相關事務，一定要格外謹慎，最好有實體檢舉文書，以免遭人非議。

彰化縣百桂食品張姓董座昨天開記者會，公開向社會致歉，被問到次子買瑪莎拉蒂，他答稱是「二手車」。記者簡慧珍／攝影
彰化縣百桂食品張姓董座昨天開記者會，公開向社會致歉，被問到次子買瑪莎拉蒂，他答稱是「二手車」。記者簡慧珍／攝影

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