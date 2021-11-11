男大生遭超跑3惡煞毆打昏迷 中市警啟動掃除暴力專案

台中市7日凌晨發生男大生開車與瑪莎拉蒂轎車擦撞遭毆打顱內出血昏迷，台中市警察局今天表示，即日起將實施「全面掃除暴力」專案，以澈底壓制不法分子囂張行徑，淨化治安。

警方表示，7日凌晨0時許發生宋姓男大生開車載朋友行經西屯區時，擦撞李男駕駛的瑪莎拉蒂跑車，被李男與同車的男子毆打成重傷，目前警方仍積極溯源偵辦中。

為壓制不法氣焰，防範再次發生，台中警察局長蔡蒼柏表示，自即日起規劃每日執行「全面掃除暴力專案」，實施密集性臨檢掃蕩作為，期澈底肅清暴力亂源，安定台中治安狀況。

警方說明，「全面掃除暴力專案」就是動員全體警察力量，除針對重點置於轄內KTV、酒（夜）店、PUB、卡拉 OK、不法分子及黑道幫派圍事處所等有危害治安的場所實施密集性擴大臨（路）檢勤務外，另輔以「臨檢處所周邊同步封閉式路檢」及「聯外道路路檢」等方式，透過強力約制防範可能衍生的衝突事件。

警方指出，除暴、掃黑、肅槍工作向為政府施政的重點工作，中市警局將秉持「治安無漏洞，除惡務盡」原則，要求所屬持續針對街頭暴力、黑道幫派、查緝非法槍械等嚴重影響治安的案件全力掃蕩，以保障民眾免於遭受暴力威脅，建構台中市安全宜居之生活環境。