男大生擦撞名車遭毆 當地醫師曝：在台中開車兩件事別做

面對男大生擦撞名車遭毆事件，身為老台中人的醫師謝宗學分享「在台中開車必須注意的兩件事」。 示意圖／ingimage

台中市宋姓男大生遭毆打事件不斷延燒，社會掀起檢討聲浪，兇嫌張姓富少背景遭起底，張父經營的食品公司也被灌爆負評。身為老台中人的醫師謝宗學也分享，自己剛學會開車時，父母告誡他「在台中開車必須注意的兩件事」。

謝宗學醫師在臉書提及，他身為老台中人，剛學會開車時，父母曾告誡他，在台中開車必須注意這兩件事：

1、開車時遇到紅燈停止時，眼睛不要東張西望看旁邊開車或騎車的人，因為那個年代常發生看一眼旁邊的駕駛就被嗆：「看殺小？」然後被拖下車毆打甚至開槍的社會案件。

2、開車時遇到行車糾紛，能不下車就不下車，馬上報警等待警察趕到現場處理後，才能下車脫離車體的保護，因為那個年代的行車糾紛常是在比拳頭和武器的，不論是非黑白，先用拳頭或棍棒把對方痛毆一頓再說。

他回憶，老婆剛跟他到台中生活時，每次看到老婆在副駕駛座左顧右盼，他都會很緊張告訴她不要這樣做，免得有可能被圍毆、開槍。身為台北人的老婆總覺得他大驚小怪、神經兮兮，反而會笑他不知道在緊張和激動什麼，並告訴他「台灣已經不是這樣治安敗壞的社會了」。

最後，謝宗學醫師感嘆，原本以為這幾年台中的治安有所改善，不會再發生類似的暴力事件，沒想到還是發生了。他表示「希望受傷的大學生能平安出院，犯罪者可以得到應有的法律制裁，更希望台中不要再回到過去那樣讓人恐懼的時代了！」

底下也有不少網友留言表示「身為台中人，我遇到深色進口車一律加大三倍的安全距離並且不敢亂按喇叭或是閃燈，深怕被人請吃慶記（子彈）」、「印象很深那年剛到台中的時候，在某停車場門口看到排隊出去的後車不耐等候、叭了前車一聲喇叭，就被三個人拖下來打」、「當年到台中念大學時，學長教我們晚上出去最好都揹背包，這樣路上莫名其妙遇到飆車族，被砍才有緩衝」、「我爸跟我講過一樣的話，我在台中晚上九點以後非必要幾乎不出門」。