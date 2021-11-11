擦撞被毆成重傷…警方未以現行犯逮捕3嫌 中檢分案調查

台中市宋姓男大生（黑衣者）7日開車擦撞瑪莎拉蒂跑車，遭張姓（白衣者）男乘客等3名男子拳打腳踢導致昏迷。圖／讀者提供

台中市宋姓男大生7日凌晨開車擦撞李姓男子駕駛的瑪莎拉蒂轎車後，遭對方毆打重傷昏迷。警方在第一時間未將李男等人逮捕，台中地檢署今天指出，已主動分他字案偵辦調查。

案件發生初期，警方以傷害罪嫌偵辦，且未以現行犯逮捕李男等3人，引發外界議論。台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠今天接受媒體聯訪時表示，針對民眾質疑未依現行犯逮捕犯嫌，檢方已主動分他字案偵辦調查。

台中地院今天發布新聞稿指出，被告張男、陳男、李男等3人經法官訊問後，認為張男涉嫌強制、傷害及殺人未遂等罪嫌，陳男、李男涉強制及傷害等罪嫌。

台中地院表示，3人均犯罪嫌疑重大，且張男所犯殺人未遂罪部分，為最輕本刑5年以上重罪，有相當理由認為有逃亡之虞。另3人供述不一，足認有勾串共犯或證人之虞，並有事實足認有反覆實施同一犯罪之虞，裁定3人均准予羈押，並禁止接見通信。

檢警查出，11月7日凌晨零時過後，於台中市西屯區台灣大道、河南路口，18歲宋姓男大學生開車變換車道時擦撞由25歲男子李男駕駛的瑪莎拉蒂自小客車，宋男被要求下車後雖一再道歉，李男與同車的23歲張男、19歲陳男等人仍予以包圍毆打，並號召多人到場助陣。

警方獲報到場後，將宋男送醫救治，相關嫌犯帶回派出所釐清案情，初步以傷害罪嫌偵辦，並釋放李男等3人，但警方經調閱影音畫面與相關證據後，發現3人涉參與毆打行為，改依殺人未遂、妨害秩序、恐嚇及傷害等罪嫌，函送台中地檢署偵辦。

昨天案經台中地檢署檢察官指揮並發出拘票，警方陸續逮捕李男等3人，檢察官漏夜複訊後，今天凌晨認定李男等3人涉殺人未遂等罪嫌重大，向法院聲請羈押。