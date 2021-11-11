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出征毆人富少鬧烏龍！ 「百佳食品」無辜中槍：拜託看清店名

聯合新聞網 / 綜合報導

台中3名男子發生行車糾紛後，將一名男大生毆打致命危，引起公憤。圖／取自盧秀燕臉書
台中3名男子發生行車糾紛後，將一名男大生毆打致命危，引起公憤。圖／取自盧秀燕臉書

台中日前發生一起車禍意外，宋姓男大生與一輛瑪莎拉蒂擦撞後，遭車上3人群起圍毆，導致宋男顱內出血昏迷，至今仍在醫院治療當中。事發後主嫌張男身分遭起底，發現其為彰化知名食品大廠「百桂食品」富少，讓許多網友揚言抵制，不過卻有人搞錯對象，怒罵一字之差的「百佳食品」，烏龍情形讓店家相當困擾。

這起圍毆事件引發社會高度關注，許多網友氣憤之下，出征張男家中經營的「百桂食品」臉書和Google地標留言痛罵，目前評價掉到只剩下1.1顆星，官方臉書也疑似因受到輿論壓力影響，於10日晚間關閉帳號；對於兒子的所作所為，張男父親今（11）日召開記者會公開道歉。

不過在「百桂食品」悄悄關閉臉書後，名字十分相似、同樣為食品工廠的「百佳食品」也意外遭到出征，不少網友未看清兩者區別，透過私訊和留言謾罵，讓「百佳」相當困擾，發文表示「從半夜就一直收到訊息被攻擊，整晚難眠，真的很無奈」。

面對無故遭罵，百佳食品直言，希望網友看清楚店名後再留言，否則一律提告處理。而烏龍事件曝光後，許多人紛紛鼓勵道「最大苦主」、「辛苦你們了」、「桂佳之亂，加油啊」、「危機是轉機，也算是增加曝光度」；還有網友連忙湧入Google評論「補血5星」，希望為無辜遭殃的店家打氣。

車禍

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