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兒毆打男大生致昏迷 主嫌爸媽11:20到榮總當面道歉

聯合報 / 記者簡慧珍洪敬浤／台中即時報導

台中男大生遭彰化食品工廠張姓小開毆傷，迄今仍昏迷在加護病房。張姓男子的父親今早出面公開道歉，並表達希望去探望昏迷的宋姓大學生與宋母。根據了解，張男父親與母親已經出發，預計上午11點20分抵達台中榮總親自道歉與致意。

張男父親上午在自家食品工廠舉行道歉記者會。他說，今天發生這個事情他萬分心痛，他也是心力交瘁，他兒子喝醉酒闖大禍，司法會給應得審判，因為造成社會不安，跟不良示範，在此向社會大眾深深一鞠躬道歉、再道歉。

張男父親說，現在最重要的，他要對宋同學、宋媽媽，說聲對不起、真的很對不起；他會每天祈禱宋同學，早點康復，然後該有的慰問、致意、關懷、醫療賠償等，都會負應負得責任。

張男父親說，他們絕不逃避，希望宋媽媽能給他們機會，能夠當面跟她道歉、致意，「真的很對不起妳。希望給我們機會來改進」。

台中宋姓大學生遭彰化食品工廠張姓小開毆打昏迷，張男父親一早公開道歉，上午11點多將前往台中榮總探望昏迷傷者，並向傷者家屬道歉與致意。記者簡慧珍／攝影
台中宋姓大學生遭彰化食品工廠張姓小開毆打昏迷，張男父親一早公開道歉，上午11點多將前往台中榮總探望昏迷傷者，並向傷者家屬道歉與致意。記者簡慧珍／攝影

台中榮總 瑪莎拉蒂

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