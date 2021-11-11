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3惡煞毆男大生不算現行犯 名律師舉鄭捷為例酸：台中警察這麼斯文？

聯合新聞網 / 綜合報導

台中市宋姓男大學生7日開車擦撞瑪莎拉蒂跑車，跑車上張姓、李姓、陳姓男子下車理論，涉嫌將宋拖下車毆打到昏迷住進加護病房，警方拘提張（中）等三人移送檢方複訊。圖／讀者提供
台中市宋姓男大學生7日開車擦撞瑪莎拉蒂跑車，跑車上張姓、李姓、陳姓男子下車理論，涉嫌將宋拖下車毆打到昏迷住進加護病房，警方拘提張（中）等三人移送檢方複訊。圖／讀者提供

台中市一名18歲宋姓男大生7日凌晨開車不慎擦撞名車瑪莎拉蒂，遭車內張姓食品小開及2名男子拳打腳踢導致命危。檢察官昨（10）日將3名惡煞羈押。而事發當天警方做完筆錄後竟因「非現行犯」理由放走3人，讓律師林智群發文表示：「台中警察這麼斯文喔？」

18歲的台中宋姓男大生7日深夜開車行經西屯區時，不小心擦撞由25歲李姓男子駕駛的瑪莎拉蒂，但車子是登記在車內的張姓小開（23歲）的母親名下，當時他還持球棒向對方恐嚇「不要報警」，隨即與李姓和車內另一名陳姓男子（19歲）對宋男拳打腳踢。

警方獲報後趕到現場，發現宋男仍有意識坐在現場，動手的惡煞3人也在現場悠悠地坐另一邊，並無衝突發生。警方初判全案為傷害案件，也非現行犯，張姓、李姓、陳姓男子等3人到警局做完筆錄後便離開派出所，引起外界譁然。

台中市宋姓男大生（黑衣者）7日開車擦撞瑪莎拉蒂跑車，遭張姓（白衣者）男乘客等3名男子拳打腳踢導致昏迷。圖／讀者提供
台中市宋姓男大生（黑衣者）7日開車擦撞瑪莎拉蒂跑車，遭張姓（白衣者）男乘客等3名男子拳打腳踢導致昏迷。圖／讀者提供

律師林智群針對此事發文表示，「警察到現場時，打架已經打完，所以不算現行犯？」並舉鄭捷在2014年台北捷運殺人案致4死為例，「警察趕到時，殺人行為已經完成，這也不算現行犯嗎？」酸「台中警察這麼斯文喔？」

該篇引來網友不少回應也相當失望警方作為，認為「（台中）有這種失職的警察，才會有囂張惡行的犯罪行為。」、「這樣舉例我秒懂」、「前天看到這新聞，如果我是媽媽真的會哭死。」、「完全顛覆了以前念書教的（現行犯定義）」、「台中是夜不庇護，禮義之邦啦」、「剛說不用穿防彈衣，原來是要帶鋼盔護甲喔。」、「社會上這種變態行為會越來越多的，人人自危呀！」

台中市宋姓男大學生7日開車擦撞李姓男子駕駛的瑪莎拉蒂跑車，遭李與張姓、陳姓男乘客拖下車毆打到昏迷住進加護病房。圖／讀者提供
台中市宋姓男大學生7日開車擦撞李姓男子駕駛的瑪莎拉蒂跑車，遭李與張姓、陳姓男乘客拖下車毆打到昏迷住進加護病房。圖／讀者提供

台中市宋姓男大生開車行經西屯區時，擦撞李姓男子的瑪莎拉蒂轎車，遭李等3人打到昏迷住院，宋母（中）聲淚俱下，不捨兒子遭遇此處境。圖／讀者提供
台中市宋姓男大生開車行經西屯區時，擦撞李姓男子的瑪莎拉蒂轎車，遭李等3人打到昏迷住院，宋母（中）聲淚俱下，不捨兒子遭遇此處境。圖／讀者提供

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