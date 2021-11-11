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蔡英文出力助高雄爭取台積電 陳其邁：謝謝總統、院長

聯合報 / 記者林巧璉徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁談台積電落腳高雄的爭取過程。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁談台積電落腳高雄的爭取過程。記者林巧璉／攝影

台積電確定投資高雄，外界好奇高雄雀屏中選的關鍵因素，更有傳言蔡英文總統親自出面、親力親為才讓這樁美事成真。高雄市長陳其邁今在議會聯訪時表示，「感謝蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、行政院副院長沈榮津等人的協助。」

他說，台積電是國際大廠，投資地點的選擇有許多專業考量，包括市場因素、現有區位、設廠期程等是否符合需求，這些過程有地方政府須配合，也有中央部會的權責，如水電、土地整治等，多方因素到位才是大廠選擇的關鍵。

陳其邁指出，爭取大廠投資已開過數次工作會議，自己也多次率隊與中央部會開會，蔡英文的大南方大發展也對南部產業發展、布局有重大支持，「總統、蘇院長等人對投資案都非常關心、清楚進度，也對於設廠問題的排除大力協助。」

陳其邁強調，要能滿足廠商的投資需求才是關鍵因素，包括，人才培育、雙語學校、安家計畫、交通網絡等都是重要的因素，中油高煉場的位置就是最好的地點，交通也十分便捷，員工搭捷運就能上下班。

對於外傳台積電代表在聽取市府簡報時有吃東西、不看陳其邁的狀況，陳其邁笑而不答，未正面回應此狀況，僅表示「廠商對設廠條件、問題解決都非常在意政府是否能有效率解決、合作，這是最後決定選在高雄設廠的關鍵原因。」

台積電

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