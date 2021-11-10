他查高雄房價傻了！台積電宣布設廠一夜飆漲「天花板變地板價」

台積電拍板定案到高雄設廠，有屋主為了賣出更高價直接封盤停售。昨日官方消息一出，就有一名網友留意楠梓區房價，沒想到隔日再次查看卻一夜飆漲，讓他大喊「太屌了」。

該名網友今（10）日下午在PTT以「昨天跟今天591的價差」為題發文，直接附上兩張截圖，大喊「有發現哪裡不一樣了嗎？太屌了太屌了」，圖中記錄了591房屋交易網高雄楠梓區的房價，當台積電宣布定案後的一小時，六家建案中，第二家建案位於大學二十一路的預售屋標價一坪28~33萬元，隔天回頭看直接漲成一坪33~36萬元，網站提醒「已高於區域14.7%」。

一名網友在台積電定案後留意楠梓區房價，沒想到隔日再次查看第二家建案一夜飆漲。 圖擷自 PTT

網友們看其他五家建案表示，「沒什麼變啊」、「就一間和其他間不一樣」，眼尖網友發現「時間從10:24變03:29」價格變化在5小時之間，還有人轉戰台股「還好高雄建商股一個月前我就在裡面蹲點了XD」。

另一名網友則發文回應，「這個也不用太意外啦，你找的只是昨天到今天，再過幾個禮拜，高雄房屋開價就會全面上漲了」，他認為「台積電來＝房價大漲」就是定律，之前有市場傳言時楠梓已先漲一波，結果不到1個月，台積電真的要來了，「2024年量產…離現在也才3年時間，台積電蓋廠量產效率只會快不會慢」，他換位思考「如果你是高雄屋主要賣房『台積電可能會來/台積電確定會來/台積電已經來了』難道你開價會賣相同價格嗎？」