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台積設廠高雄誰會不開心？「中鋼」意外被點名 搞笑原因曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
台積電到高雄設廠，預計帶動左楠地區發展。 記者劉學聖／攝影
台積電到高雄設廠，預計帶動左楠地區發展。 記者劉學聖／攝影

台積電來高雄楠梓設廠，預計將會助長週邊房價，讓許多準備出售的屋主蠢蠢欲動。然而，就有網友好奇台積電此次「南漂」究竟有誰會不開心呢？除了離鄉來高雄工作、辛苦存款，未來卻可能買不起房的年輕人外，網友更意外點名總部位在高雄的「中鋼」，掀起一陣熱議。

原PO在PTT八卦板上發文表示，台積電確定要在高雄設廠，真是一件值得高興的事情，早在半年多前有傳聞時，板上便十分關心，包括前陣子台積電傳出可能不在高雄設廠的新聞時，鄉民們也是秉持良善，沒有惡意嘲笑，因此讓原PO好奇在一片樂見其成的歡呼聲中，誰會為此而不開心？

貼文一出，網友們紛紛回答「北漂還沒買房的年輕人」、「想買房但還買不起的人啊，距離目標更遠了」、「我這種在高雄工作，還在存錢的年輕人阿」、「想買便宜房的人」；另外，也有網友回覆「屏東人，吸工業廢氣和斷電都有份」、「有台積電股票的人都不太開心吧...明眼人都看得出來是（台積）被逼著去」。

對此，也有網友搞笑點名同屬台灣重要企業的「中鋼」，直呼「中鋼人啊，要被瞧不起了，妹子也改找台積人了」。不過，許多網友仍認為中鋼更勝一籌，「中鋼師級的學歷我覺得大部分要進台積都不難，但中鋼爽多了好嗎」、「中鋼還是首選啦，錢只少一點點，但是工作壓力跟工時少很多」、「中鋼（員工）一堆老爸也是中鋼的，房子都不知道幾間」、「可以錄取師級的要進台積，高一點職等的根本也沒問題」、「年輕台積、退休中鋼，選我正解」。

台積電 中鋼 買房 房價

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