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台積電高雄設廠「最慘後果曝光」 南漂族淚喊：沒錢直接出局

聯合新聞網 / 綜合報導
台積電將進駐中油高煉廠舊址設廠投資。記者劉學聖／攝影
台積電將進駐中油高煉廠舊址設廠投資。記者劉學聖／攝影

台積電於昨（9）日宣布，將在高雄設置7奈米及28奈米製程的12吋晶圓廠，並計畫2022年動工、2024年量產。對此，便有網友好奇「台積電來高雄設廠，對高雄人來說是好事嗎？」引起許多網友熱議。

原PO在PTT上以「台積電來高雄設廠對高雄人來說是好事嗎？」為題發問，說明台積電前進高雄投資案確定後，原楠梓中油高雄煉油廠舊址就搖身一變成為六座晶圓廠，但感覺高雄房價、物價、房租可能會因此上漲，對此他便好奇發問「這樣對於領一樣薪水的高雄人，不就是增加了購買成本？台積電的影響範圍會波及整個高雄嗎？」

此文一出，便有許多網友紛紛解釋道，「說真的我只有害怕，高興不起來」、「對大多數人根本沒有正面影響吧」、「我南漂來高雄想說會比較好生活，結果還沒存夠錢就…」、「我只感覺到絕望」、「當然不是啊，錢還沒存夠直接出局」、「只有自住房產增加的就只有紙面上的總財產，生活成本則會被墊高」、「全台炒房客要到高雄了，恭喜高雄鄉親」。

但也有部分網友認為，大部分的高雄人都已經有房子了，紛紛表示「 本地人大多有房好嗎」、「高雄人大多都有高雄的房子…你覺得勒」、「何況台積電來，後續還可能很多產業來」、「台積電不來罵高雄低薪，要來就說會造成高房價物價」、「當然是好事情啊！整體薪資上升很多」、「最大好處是高學歷人才能留在高雄」。

台積電

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