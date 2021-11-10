成大2年級醫學生做縫合惹議 校方：無任何背景

成大醫院讓1名成功大學2年級醫學系男大生在開刀房進行縫合手術，引起爭議，成大副校長李俊璋今天表示，這名學生沒有任何背景，若過於苛求，恐會讓有志外科的學生卻步。

李俊璋今天上午告訴中央社記者，這名男大生是在主治醫師判斷同意下進行縫合手術，僅縫了數針，這是特例，但因出現爭議，校方已規範未來醫學院「習醫之道」依課程安排臨床觀察學習，即使主治醫師在旁監控，學生也不准動手。

李俊璋表示，這名學生入學時就立志要當外科醫師，有助於當下台灣醫界「五缺」人才的培育，主治醫師對於學習表現認真的學生，也願意多給一些機會，何況縫合只是「基本功」，若過於苛求，恐會讓有志外科的學生卻步。

至於許多人質疑這名學生有背景或「後台」很硬，才得以進開刀房；李俊璋澄清，校方調查，這名學生沒有任何背景，父母也不在醫界。

李俊璋說，若是衛生單位調查判斷成大違法而裁罰，校方也會尊重。

媒體昨天報導，成大醫院讓1名成功大學醫學系2年級男大生進開刀房，為1名胸腔科病患做縫合手術；學生沒醫師執照，被爆料上手術台後，還開嗆「沒本事就閉嘴」。結果又被爆出涉及偷拍學姊上廁所，遭人要求申請退學，事後學生發文道歉，承認曾在學校有過騷擾行為。

成大隨後發布新聞稿，這名學生在部分手術過程擔任第3助手，以就近觀摩學習，手術過程及行為都是主治醫師主導並執行，報載學生「代刀手術」不是事實，術後傷口縫合，也是在主治醫師現場指導下進行。這名學生疑有違反規定的行為，校方在事件發生後當天就通報，且由權責單位介入處理，並無徇私、隱匿或延誤。

衛生福利部醫事司司長劉越萍昨天表示，初步看來，此案確實有可能違反醫療法、醫師法，已交由衛生局介入調查釐清病人是否知情、醫院是否有教育或實習計畫等，才能確認權責及可能違反的法規。