醫學系大二生能進手術房？ 衛福部官員曝只敢這樣做

成大醫學系大二生為手術病人縫合傷口，引發網路議論。網路社群Dcard上月16日出現「各位可以想像一下」的文章。一名成大學生發文說，身為患者的你，若手術傷口是名沒有考過國考的大二生縫的，各位會怎麼想呢？文章一出引發熱議。衛福部醫事司長劉越萍說，「醫學系大二最接近手術房的時候，是在手術房門口往裡面看，連進去都沒進去，大家就是害怕手術室被弄髒」。

「讀醫學系大二時，沒進過手術室」，台灣外科醫學會常務監事、新北市立土城醫院副院長魏國珍說，手術室是為病人進行手術的地方，關於無菌程序，進出人員動線都有一定規範，為醫院管制最嚴格的地方，閒雜人等一律不可隨意進入。

魏國珍說，以該院來說，醫學生進入手術室為病人換藥、縫合傷口等醫療行為，為大五、大六生才有的見習、實習醫學課程，且須經過主治醫師同意，大二生是沒有的，此名大二生是以何種身份進入手術室應查明清楚。

魏國珍說，即使為教學需要，如該院長年來允許大一、大二生可以選擇一名有經驗的資深醫師跟著1天行程，從旁觀察巡房、看診，並到手術室觀察手術、到實驗室了解臨床研究過程等，這對醫學生往後職涯有所幫助，但這須院方核准，且進入手術室也是站在事先規劃的區域從旁觀察，絕不可能加入手術醫療團隊為病人縫合傷口。

外科醫學會理事、台北醫學大學附設醫院體重管理中心主任王偉說，就讀醫學系大二時，還在接觸基礎醫學、通識課程、有機化學、解剖學等，完全沒有臨床課程，從沒進過手術室；現在醫院為讓醫學生及早確定志向，安排大一、大二學生進入手術室觀摩，但為保有病人隱私，醫學生不可能接觸病人，更不會知道患者姓名，如果醫學生認為不適合當醫師，還來得及轉至醫學研究、藥物研發等其他領域。

王偉表示，北醫大不允許醫學系學生進入手術室接觸病人，即使是大五、大六學生練習，仍多使用模擬道具或用豬肉等真實組織練習，不會使用活體組織，更不會接觸病人，必須是PGY（醫學生畢業後的不分科住院醫師訓練）才會進入手術室，並在主治醫師監督下進行醫療行為。