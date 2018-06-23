高雄氣爆案 榮化、華運判賠3.6億

2018-06-23 01:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ／高雄報導



針對高雄氣爆案，高市府為受災戶辦理「代位求償」，提告中油、榮化、華運等公司賠償傷亡、財損，高雄地院昨（22）日一審宣判，中油無過失，而榮化和華運各有30%責任，共應賠償3.65億多元，兩業者均將上訴。據了解，這起4年前發生的氣爆案共造成32人死亡、321人輕重傷，以及屋損、車損等，高市府受理災民損害賠償請求權讓與，替3,140多名災民代位求償，向中油、榮化、華運合計求償逾10億元。

高雄地方法院分六案進行審理後，昨日上下午分別一審宣判，認定中油並非漏洩的4吋管線所有人，不負保養維護義務，在氣爆案並無過失。

反而是原告高市府所屬公務員趙建喬等3人及榮化前董事長李謀偉等6人、華運公司員工陳佳亨等3人對氣爆發生均應負業務過失責任，並認定高市府、榮化及華運的過失責任比例分別為40%、30%、30%。

不過，因受災戶對高市府的賠償請求權已超過2年時效，對於榮化、華運等的賠償金額，法院依法扣除高市府應分擔的四成責任比例，判榮化、華運應共同負擔賠償額的六成，共需賠償3.65億多元。

另外，對於榮化控告中油求償7億多元案遭駁回；而中油控告榮化求償9,400多萬元案，高雄地院判榮化應賠償4,000多萬元。

對於昨日判決，包括高市府、榮化、華運三方都表遺憾，均將提上訴。

據了解，高雄地院審理高雄氣爆案，包括刑事和民事庭均認定高市府和榮化、華運等有業務過失。今年5月，高市府秘書長趙建喬等三名官員各判刑4年10月；榮化前董事長李謀偉以及五名員工各判四年；華運三名員工各判刑4年6月。