彭帥微笑現身等於沒事？ 外界不買單

​​在國際奧委會發聲明稱與彭帥透過視頻會面後，國際女子網球協會(WTA)周一(11月22日)表示，彭帥與國際奧委會主席巴赫(Thomas Bach)的視頻通話並沒有解決或減輕外界對她安危的擔憂。

前雙打世界排名第一的彭帥，自11月2日在她的社交媒體上發布消息稱中國前副總理張高麗對她進行了性犯後，便與外界失聯，而她的安危也成為了國際關注的焦點。

WTA發言人周一在一封給記者的電子郵件中說：「在最近的視頻中看到彭帥是件好事，但這些畫面並沒有減輕或減輕WTA對她的安危和在沒有審查或強迫的情況下進行交流的能力的憂慮。」

當被問及與國際奧委會的通話時，這位發言人說，該視頻並沒有改變WTA的呼籲，也就是對彭帥的性侵指控進行全面丶公正和透明的調查，而這正是引起該組織關注彭帥安危的最初原因。

中國官媒記者上周末持續發布與彭帥有關的照片與視頻，顯示她20日與友人在外用餐，21日則是出席一場在北京的兒童網球賽。但這些畫面並未消除外界對她安危的擔憂。國際奧委會在其周一發布的聲明中說彭帥與該組織高層的視頻通話長達30分鐘，而她強調自己安全且住在北京家中，她也希望外界尊重自己的隱私。

大赦國際的中國研究員阿卡德（Alkan Akad）向路透社表示，這次視頻通話對緩解外界的憂慮沒有什麼作用。他說：「國際奧林匹克委員會正在進入危險的水域。過去，我們看到各種類似的情況，人們別無選擇，只能說出他們被指示該說的事情。」

多國持續施壓

彭帥事件也引發多國政府考量是否抵制2022北京冬奧。美國白宮上周對彭帥的安危感到擔憂，並了要求中國政府公開她的下落。當被問及是否對北京奧運會上美國運動員的安全感到擔憂，以及彭帥的失蹤是否意味著現在是呼籲對北京冬奧進行外交抵制時，美國國務院發言人普萊斯 (Ned Price) 說美國正在密切關注她的情況。

他說：「我們與世界各地的人一樣感到擔憂，因為我們當然都希望她是安全的。」普萊斯補充道，中國對批評采取零容忍的態度，並有壓制或試圖壓制那些試圖發表意見的人的記錄。

法國體育部長馬拉希尼亞努 (Roxana Maracineanu) 的辦公室向路透社表示，她 對彭帥與國際奧委會的視頻感到部分放心，但同時仍然感到擔憂，因為她希望對彭帥的性侵指控有更進一步的了解。

中國外交部發言人趙立堅22日再次於例行記者會被問到北京如何看待多國政府針對彭帥的安危做出警告，他表示，這不是外交部管轄之事，但他注意到彭帥近日有出席公開活動。當被問到英國正與「五眼聯盟」其他成員國討論抵制北京冬奧的可能性時，趙立堅說中國「一貫堅決反對任何將體育運動政治化，違背奧林匹克憲章精神的言行。有關炒作只會損害各國運動員的利益」。

與此同時，澳大利亞成為最新一個對彭帥的安危表達憂慮的國家。澳大利亞政府的一名發言人22日向衛報表示，中國當局對外界向彭帥安危表達的嚴重關切做出回應。該發言人說：「可以理解的是，許多人，包括國際體育界的人，對彭帥的安危提出了嚴重關切。這是一個需要以透明和問責的方式來應對的問題。」

該發言人也說，澳大利亞正在密切關注美國總統拜登是否會如媒體報導所稱，對北京冬奧進行外交抵制。

(路透社丶衛報)

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】