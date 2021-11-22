與彭帥視頻通話稱「一切安好」國際奧會挨批中國外宣

(德國之聲中文網) 國際奧會周日 (11月21日)發布一份新聞稿，聲稱其主席巴赫丶國際奧會運動員委員會主席特霍 (Emma Terho)丶國際奧會中國委員李玲蔚與中國女子網球名將彭帥進行視頻通話，聲明稱彭帥說她很安全也很好，並強調希望隱私受到尊重。

國際奧會表示，巴赫與彭帥進行了約30分鐘的通話，而彭帥在通話開始時，感謝國際奧委會對她健康的關注。聲明寫道：「這就是為什麼她現在更願意與朋友和家人在一起。盡管如此，她將繼續參與網球運動，這項她非常熱愛的運動。」

國際奧會運動員委員會主席特霍在聲明中稱：「看到彭帥情況良好，我松了一口氣，這是我們最關心的問題。她看起來很輕松。我向她提供了我們的支持，並強調在她方便的任何時候保持聯系，她顯然對此表示感謝。」

聲明說道，在通話結束時，國際奧委會主席巴赫邀請彭帥在他明年1月抵達北京後共進晚餐，她欣然接受，兩人同意與特霍和李玲蔚一同共進晚餐。

同日，中國官媒環球時報的總編輯胡錫進用其推特帳號發布了一段彭帥出席北京青少年網球賽決賽開幕式的視頻。畫面中，彭帥與其他幾名嘉賓站在一起，主持人介紹到她的時候，她微笑著向觀眾揮手致意，但是並未說話。

此外，環球時報另一名記者沈詩偉也在他的推特帳號上，發布來自同一個場合的視頻，畫面中彭帥為十多位青少年球員簽名，並與他們合影。而20日，胡錫進則是發布兩段彭帥與數名友人走進一間餐廳，並在餐廳內用餐的視頻。

國際奧會遭批助中國散播大外宣

不過，國際奧會的視頻卻引發各界的質疑。人權觀察的中國研究員王亞秋在推特上指出，國際奧會與彭帥進行通話的舉動，儼然讓該組織開始扮演散播中國外宣的角色。中國政治研究學者丶新西蘭坎特伯雷大學的教授布雷迪（Anne-Marie Brady）則以「此地無銀三百兩」來形容國際奧會的作法。

盡管如此，中國官媒也出面駁斥外界的質疑。胡錫進在推特上發文寫道：「只要彭帥所說的不符合西方媒體的期望，他們就不會相信。他們只相信他們所想象的關於中國的故事。我很驚訝，他們沒有說這兩天出現的女士是一個假的彭帥。」

對於連日來中國官媒的記者陸續在西方社交媒體上公布與彭帥相關的照片與視頻，國際女子網球協會的主席西蒙 (Steve Simon) 仍堅持，雖然他很高興看到彭帥的影像，但他「仍然不清楚彭帥是否自由，是否能夠在沒有脅迫或外部干擾的情況下自行做出決定和采取行動」。

他在周末發布的一份聲明中寫道：「僅有這段視頻是不夠的。我一直清楚表明我們需要看到什麼樣的證據，國際女子網球協會與中國的關系正處於十字路口。」該協會的一名發言人21日告訴法新社，21日從北京比賽傳出來的視頻仍然沒有解決他們對彭帥安危的擔憂。

而在英國傳出考慮加入抵制北京冬奧的行列後，法國周日也針對彭帥安危一事向中國政府發出警告。法國外交部長勒德裡昂 (Jean-Yves Le Drian) 呼籲北京讓彭帥公開發言以澄清她的情況，並警告說如果不這樣做，可能會有外交後果。

圍繞彭帥的風波，已經使得中國在國際上備受輿論壓力。11月2日，現年35歲的彭帥在微博上發布長文，對中國國務院前副總理張高麗做出性侵指控。她這篇帖文在短時間內被刪，微博賬號也被封鎖，而她本人一時間也從公眾視野中銷聲匿跡，從而引發廣泛關注。

(法新社、路透社)

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